Als bekannt geworden ist, dass Kim Catrall in der Neuauflage von „Sex and the City“ nicht dabei sein werde, gab es einen riesigen Aufschrei unter den Fans. Wie soll die Serie nur ohne sie funktionieren? Doch der Serienmacher verrät nun, es sei niemals geplant gewesen, dass Samantha Teil des Reboots wird.

Die Neuauflage sei von Anfang an nur auf Carrie, Charlotte und Miranda aufgebaut gewesen.

Samantha von Anfang an kein Teil vom „Sex and the City“-Reboot

Mit der Neuauflage „And just like That“ wird uns „SATC“-Fans ein neues Kapitel in unserer Lieblingsserie geschenkt. Ein Hoch darauf! Wohoo! Trotzdem war die Enttäuschung groß, als wir erfahren haben, dass Kim Catrall nicht dabei sein wird. Wie es dazu gekommen ist, verrät nun der Serienmacher Michael Patrick King in einem kürzlichen Interview. Offenbar habe er niemals geplant, Samantha zu einem Teil der Neuauflage zu machen. Kim Catrall habe nämlich schon beim geplanten dritten Film abgelehnt, noch einmal in die Rolle der Samantha zu schlüpfen. „Kim Cattrall wollte Samantha, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr spielen, während wir den Film drehten“, sagte Serienmacher King. „Samantha existiert nicht, nicht in ihrem Leben“, stellte er klar und deutete aber an, dass es in „And Just Like That“ immer wieder Erwähnungen von ihr geben wird. Doch die Neuauflage wurde von Anfang an nur auf den drei Charakteren von Carrie, Charlotte und Miranda aufgebaut gewesen.

„Niemand wollte zurückkommen und tun, was er früher getan hat“

Der Serienmacher selbst sei wahnsinnig aufgeregt und begeistert von der Neuauflage. Denn er und alle Beteiligten wollten nicht einfach dort weitermachen, wo sie vor 20 Jahren aufgehört hatten. Unter diesen Voraussetzungen wäre nämlich keiner mehr bereit gewesen, eine Neuauflage zu drehen. „Wir haben mit allen diskutiert. Niemand wollte zurückkommen und genau das tun, was er früher getan hat“, erklärte er im Interview mit The Hollywood Reporter.

Na dann dürfen wir ja mal gespannt sein, wie die Neuauflage wird. Nur noch 6 Tage, dann ist es endlich so weit! Ab 9. Dezember ist „And Just Like That“ in deutschsprachigen Raum auf SKY zum Streamen verfügbar.

Zum Einstimmen, könnt ihr euch noch einmal den offiziellen Trailer zur Serie ansehen.