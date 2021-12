In Ridley Scotts „House of Gucci“ dreht sich alles um das glamouröse Leben und die tragischen Ereignisse rund um das Gucci-Imperium. Wer sich das True-Crime-Feeling nicht nur im Kino geben möchte, für den haben wir tolle Neuigkeiten. Die luxuriöse Villa aus dem Film kann jetzt auf Airbnb gemietet werden.

Die Buchung für diesen ganz besonderen Aufenthalt öffnet am Montag, den 6. Dezember.

Der Originalschauplatz von „House of Gucci“ ist jetzt auf Airbnb

Lust auf einen Italien-Trip der besonderen Art? Dann haben wir jetzt ein tolles Angebot für euch. Also gut aufgepasst! Die Villa Balbiano ist eines der berühmtesten Häuser am Comer See. Warum? Familienpatriarch Aldo Gucci residiert in „House of Gucci“ in diesem prächtigen Haus aus dem 16. Jahrhundert mit üppigen Gärten, Fresken aus der Barockzeit und kunstvollen, vergoldeten Innenräumen. Dabei handelt es sich nicht nur um eine Filmkulisse, sondern ein tatsächlich pompöses Anwesen! Und jetzt kommt’s: Die Villa ist jetzt auf Airbnb verfügbar.

Bild: Alexa Amster / Airbnb

Als eine der größten Privatresidenzen am Comer See verfügt die Villa Balbiano über sechs großzügige Suiten und extravagante, üppige Gärten, die von der British Society of Garden Designers ausgezeichnet wurden.

Bild: Alexa Amster / Airbnb

Das müsst ihr zur Buchung wissen

Zunächst einmal solltet ihr am 30. März 2022 noch nichts vorhaben, denn die Gastgeberin bietet an diesem Tag die besondere Übernachtung für einen Gast und eine Begleitperson an. Die zwei Personen dürfen eine Nacht in der Master-Suite verbringen und haben Zugang zu vielen großzügigen Annehmlichkeiten der Villa Balbiano, darunter die ersten vier Stockwerke des Hauses, der Außenpool, der private Steg und das Bootshaus. Jetzt kommt der Hacken: Der einmalige Aufenthalt kostet 1000 Euro für eine Nacht. Aber Weihnachten steht vor der Tür, da darf man schon mal den ein oder anderen extravaganteren Wunsch äußern, oder?

Buchen könnt ihr die Villa jedenfalls hier ab nächsten Montag – also der 6. Dezember – um 18 Uhr!