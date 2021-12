OMG! Auf Airbnb ist ein neues Haus gelandet. Und zwar die ikonische Villa von „Kevin – Allein zu Haus„. Pünktlich zu Weihnachten bekommen Fans nun die Gelegenheit wie die McCallisters zu leben.

Zudem werden die Gäste von einem ganz besonderen Host erwartet.

„Kevin – Allein zu Haus“: Villa kann über Airbnb gemietet werden

Einmal so leben wie Kevin! Natürlich meinen wir nicht einfach irgendeinen Kevin – sondern Kevin McCallister, der blonde Bub aus dem Weihnachtsklassiker „Kevin Allein zu Haus“. Das Haus der Familie McCallister kann man jetzt nämlich auf Airbnb mieten. Und jaaaa, dabei handelt es sich tatsächlich um das Original-Haus aus dem Film!

Bild: Sarah Crowley

Und laut Airbnb-Aussendung können die Gäste des Aufenthalts folgendes genießen:

Ein gemütlich dekoriertes Haus mit glitzernden Lichtern und einem opulent geschmückten Baum zur Feier der festlichen Jahreszeit.

Jede Menge Fallen und Tricks zur Abwehr von Eindringlingen.

Überraschend scharfe Aftershave-Spritzer und reichlich Gelegenheit, in den Spiegel zu schreien.

Alle Lieblingsspeisen der 90er Jahre, die das Herz begehrt, einschließlich der besten Pizza Chicagos und eines Candlelight-Dinners mit mikrowellengeeigneten Käse-Makkaroni.

Ein Meet-and-Greet mit einer echten Vogelspinne.

Eine Vorführung des neuesten Weihnachtsabenteuers aus der Filmreihe – „Nicht schon wieder allein zu Haus“.

Ein besonderer Gastgeber

Aber es kommt noch besser: Als Gastgeber wird sogar Buzz McCallister – also Kevins älterer Bruder – vor Ort sein. Besser gesagt: Originalschauspieler Devin Ratray wird sich um seine Gäste kümmern. In der Aussendung – die äußerst witzig aus der Perspektive von Buzz verfasst wurde – ist zu lesen: „Ihr habt mich vielleicht nicht als besonders zuvorkommend in Erinnerung. Aber ich bin erwachsen geworden und würde mich freuen, in dieser Vorweihnachtszeit mein Elternhaus – und sogar meine Pizza – mit euch zu teilen. Versucht nur bitte, meine Vogelspinne Axl dieses Mal nicht freizulassen.“

So kannst du das Anwesen buchen

Wer wie Kevin durch das ganze Haus tanzen möchte, kann eine Buchung ab Dienstag, den 7. Dezember um 20 Uhr unter airbnb.com/homealone anfragen. Und hier kommt auch der Hacken an der ganzen Sache, denn das ikonische Haus im US-amerikanischen Chicago öffnet nur am 12. Dezember 2021 seine Tore – also tatsächlich nur für eine einzige Nacht!

Es ist daher ratsam am 7. Dezember immer mal wieder auf die Airbnb-Seite zu gehen und sein Glück zu versuchen! Wir drücken euch – und uns selbst natürlich auch hihi – die Daumen!!

