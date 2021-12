Auch in Deutschland werden die Covid-Einschränkungen für Ungeimpfte verschärft. Künftig soll der Handel etwa nur mehr für geimpfte und genesene Personen zugänglich sein.

Clubs und Nachtgastronomie sollen ab einer Inzidenz von 350 automatisch schließen.

Covid-Maßnahmen: 2G-Regel in ganz Deutschland

Auch in Deutschland schnellen die Covid-Infektionszahlen derzeit wieder nach oben. Nachdem sich die Situation bundesweit immer noch nicht beruhigt hat, wurden heute weitere Einschränkungen beschlossen, die teilweise Ungeimpfte betreffen. Denn der Einzelhandel sei zum Beispiel nur mehr für geimpfte und genesene Personen zugänglich. Eine Ausnahme sind natürlich die Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Apotheken oder die Post.

Die 2G-Regel in Kultur und Freizeit, die in einigen Bundesländern bereits gilt, soll außerdem bundesweit ausgeweitet werden. Auch bei Weihnachtsmärkten gilt die 2G-Regel. Zusätzlich kann ein aktueller Testnachweis gefordert werden, heißt es. Weiters gibt es auch Einschränkungen im Privatleben. Bei Versammlungen, an denen Personen teilnehmen, die weder geimpft noch genesen sind, dürfen nur mehr der eigene Haushalt sowie maximal zwei weitere Personen teilnehmen. Das gilt sowohl für den privaten als auch für den öffentlichen Raum.

Laut Reuters sollen die Bundesländer außerdem „angemessene zusätzliche Maßnahmen“ wie eine zeitlich befristete Schließungen von Gaststätten oder Einschränkungen bei Hotelübernachtungen bekommen. Außerdem soll die Übergangsfrist für Schutzmaßnahmen – die am 15. Dezember ablaufen würde – verlängert werden.

Angela Merkel wäre für eine Impfpflicht

Teil der neuen Covid-Regeln sei auch, dass ab einer Inzidenz von 350 alle Clubs und Bars schließen müssen. Dann soll auch die Anzahl der Menschen in Innenräumen auf 50 Personen minimiert werden; 200 Personen sind dann in Außenräumen gestattet.

Angela Merkel sprach sich in der heutigen Pressekonferenz übrigens für eine Impfpflicht aus. Sie sagte, dass sie für eine solche Pflicht stimmen würde, wenn sie noch Parlamentarierin wäre. „Wir haben alle gehofft, dass die Freiwilligkeit besser angenommen wird und dass die Delta Variante weniger aggressiv wird“, sagt sie. „Nichts spricht dafür. Daher glaube ich, dass die Impfpflicht ein Weg aus der Krise ist.“