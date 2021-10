Naja, der November ist nicht unbedingt für seine Sonnenstunden bekannt. Und doch gibt es Sternzeichen, die einen Monat voller schöner Momente, besonderer Überraschungen und positiver Stimmung erleben. Wir verraten dir welche das sind!

Diese Tierkreiszeichen dürfen sich auf ganz viel Glücksmomente im kommenden Monat freuen!

Wassermann

Für Wassermänner sieht es im November gut aus – sehr gut sogar! Das Luftzeichen erwartet in diesem Monat eine glücksverheißende Energie und eine fette Glückssträhne. Und es könnte sogar sein, dass sich in diesem Monat nochmal ein neuer Job ankündigt, eine neue Liebe ins Leben tritt oder einfach alles glatt läuft, damit sich dieses Sternzeichen mal entspannen kann. Und das hat der Wassermann nun auch wirklich verdient: Denn in den letzten Monaten lief es für ihn nicht so gut. Ausgleichende Gerechtigkeit also. Mit neuem Schwung können alle im Zeichen des Wassermanns Geborenen jetzt durchstarten.

Löwe

Dieses Sternzeichen kann sich vor allem auf Glück in der Liebe freuen. Löwen bekommen im November wen und was sie wollen und können sich so im kommenden Monat so richtig austoben, was das Liebesleben betrifft. Klärende Gespräche und Dates laufen dann wunderbar glatt und auch das Sexleben bekommt einen richtigen Boost im November. Einer leidenschaftlichen Herbst-Romanze steht so nichts mehr im Weg. Und wer weiß, vielleicht ist unter den aufregenden Dates ja doch Mr. oder Mrs. Right dabei!

Krebs

Krebs-Geborene sind wirklich fleißig. Das Jahr ist einfach so ihnen vorbei gerast, weil sie so viel gearbeitet haben. Aber gute Nachrichten: Jetzt dürfen Krebse die Früchte ihrer Bemühungen ernten! Und zwar sowohl beruflich, dort warten tolle Chancen auf sie, als auch in der Liebe! Auch hier kann es nun zu einer schicksalshaften Begegnung kommen, die ihr Leben positiv verändert. Im November heißt es also für alle Krebse: Augen für das Glück offen halten!