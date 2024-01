Das lange Warten hat ein Ende: In der Nacht auf Montag wurden in Hollywood die Golden Globes zum 81. Mal verliehen. Der Film „Oppenheimer“ gilt mit vier gewonnenen Preisen als Abräumer der diesjährigen Preisverleihung. Aber auch die Crew von „Barbie“, „Succession“ und „Poor Things“ dürfen sich über eine Auszeichnung freuen.

Sehen wir uns gemeinsam die Gewinnerinnen und Gewinner der Filmnacht an.

„Oppenheimer“ räumt bei Golden Globes ab

Vorhang auf für die 81. Golden Globes! Am Sonntagabend fand die heißbegehrte Verleihung der Film- und Fernsehpreise in Los Angeles statt. Seit der Ankündigung der diesjährigen Nominierungen konnten viele die Preisverleihung kaum abwarten! Erfolgreiche Filme wie „Barbie“ und „Oppenheimer“ führten die Spitze an Filmnominierungen an. Mit insgesamt neun Nominierungen ging „Barbie“ als klarer Favorit in das Globe-Rennen. Aber nicht nur: Auch „Oppenheimer“ durfte sich über acht Nominierungen freuen. In den Serien-/ Fernsehkategorien hingegen dominierten „Succession“, „The Bear“ und „The Last of Us“.

Acht Nominierungen, vier Trophäen: „Oppenheimer“ von Regisseur Christopher Nolan ist klarer Abräumer der 81. Globe-Verleihung. In der Kategorie „Bestes Filmdrama“ setzte sich der Film über den Mit-Erfinder der Atombombe gegen „Killers of a Flower Moon“, „Maestro“, „Past Lives“, „The Zone of Interest“ und „Anatomy of a Fall“ durch. Während Nolan für „Oppenheimer“ seinen ersten Regie-Globe holte, wurde auch der irische Schauspieler Cillian Murphy in der Kategorie Bester Hauptdarsteller in einem Drama gekührt. Auch für Cillian Murphy ist es der erste Globe-Gewinn in seiner Laufbahn. In der Kategorie als bester Nebendarsteller überzeugte der 58-Jährige US-Schauspieler Robert Downey Jr. die Jury mit einer Rolle in „Oppenheimer“ und gewann dafür einen Golden Globe.

Zwei Golden Globes für „Barbie“

„Barbie“ galt zwar als klarer Favorit, konnte sich aber im Globe-Rennen nicht so durchsetzen, wie eigentlich gedacht. Aber no worries, das bedeutet nicht, dass der Kino-Hit leer ausgegangen ist. Es gibt nämlich zwei Globes für die grelle Satire, die viele Herzen seit dem Kinostart erobert hat. In der neuen Globe-Kategorie „Cinematic and Box Office Achievement“ setzte sich „Barbie“ unter anderem gegen „Oppenheimer“, „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1“, „Taylor Swift: The Eras Tour“, „Super Mario Bros. Movie“ oder „Spider-Man: Across the Spider-Verse“, durch und wurde mit einer Auszeichnung gekürt. Den zweiten Globe für den Film gab es dann in der Kategorie „Bester Song“ mit „What Was I Made For?“ von Billie Eilish zu gewinnen.

Wichtigsten Gewinnerinnen und Gewinner im Überblick

Die Katze ist aus dem Sack und die Golden Globes wurden endlich verliehen! Wir haben für euch einen Überblick über die wichtigsten Kategorien und ihre Gewinnerinnen und Gewinner dieser besonderen Nacht erstellt. Sind eure Favoriten dabei? Seht es euch selbst an!

Bester Film – Drama

Oppenheimer

Bester Hauptdarstellerin – Film – Drama

Lily Gladstone, „Killers of the Flower Moon“

Bester Hauptdarsteller Film – Drama

Cillian Murphy, Oppenheimer

Bester Film – Musical/Komödie

„Poor Things“

Bester Hauptdarsteller – Film – Musical/Komödie

Paul Giamatti, The Holdovers

Beste Hauptdarstellerin – Film – Musical/Komödie

Emma Stone, Poor Things

Beste Nebendarstellerin – Film

Da’vine Joy Randolph, The Holdovers

Bester Nebendarsteller – Film

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Bestes Drehbuch – Film

Justine Triet und Arthur Harari, Anatomy of a Fall

Bester Filmsong

What Was I Made For in „Barbie“

Bester Animationsfilm

The Boy and the Heron

Bester nicht-englischer/fremdsprachiger Film

Anatomy of a Fall

Beste Regie – Film

Christopher Nolan, Oppenheimer

Bester Film „Cinematic and Box Office Achievement

Barbie

Beste Serie – Drama

Succession