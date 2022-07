Bereits seit Jahren herrscht ein regelrechter Kleinkrieg um die Neuauflage von „Charmed“. Nun scheint dieser einen neuen Tiefpunkt erreicht zu haben: Die Autoren der Originalversion und der Reboot-Serie liefern sich jetzt auf Twitter einen heftigen Schlagabtausch.

Und ja, richtig gelesen, es gibt ein Reboot!

„Charmed“-Reboot sorgt für Unmut

Die Art und Weise, wie sich die Autoren der alten und neuen Version der Serie „Charmed“ nun schon seit Jahren fetzen, ist alles andere als zauberhaft! Zur Erklärung: Wie die meisten von uns wissen, war „Charmed – Zauberhafte Hexen“ eine äußerst beliebte Fantasy-Serie, die von 1998 bis 2006, Fans von jung bis alt in den Bann zog. Insgesamt acht Staffeln lang begeisterten die Halliwell-Schwestern das Publikum mit ihren spannenden Abenteuern. Was wohl nur die wenigsten wissen, seit 2018 gibt es auch ein Reboot von der Original-Serie. Und das sorgte schon vor dem Start für hitzige Diskussionen.

Bereits als das „Charmed“-Reboot im Jahr 2017 angekündigt wurde, hatten alle vier ehemaligen Stars des Originals Holly Marie Combs, Rose McGowan, Alyssa Milano und Shannen Doherty ihren Unmut geäußert. Aber auch den Machern des Originals ging die Neuauflage gehörig durch den Strich. Wer jetzt glaubt, dass sich die Wogen mittlerweile geglättet hätten, irrt sich. Denn obwohl die Spin-Off-Serie nach vier Staffeln vor kurzem ein Ende gefunden hat, geht die Fehde zwischen den Autoren offenbar noch weiter.

Autor des Originals äußert sich auf Twitter zu Neuauflage

Erst kürzlich wurde bekannt, dass es keine fünfte Staffel der „Charmed“-Neuauflage geben wird. Eigentlich ein guter Moment, Frieden zwischen alter und neuer Serie zu schließen – aber Fehlanzeige! Die Autoren liefern sich nun sogar einen Schlagabtausch via Twitter. Der Anstoß diesmal: Am Ende der Finalfolge der vierten Staffel finden sich die drei Hexenschwestern Mel (Melonie Diaz), Maggie (Sarah Jeffery) und Kaela (Lucy Barrett) im Halliwell-Anwesen aus der Originalserie ein, wo allerdings keine der damaligen Darstellerinnen auf sie wartet. Fans der Serie hatten sich aber ein Zusammentreffen erhofft.

Curtis Kheel, der Autor des Originals, nahm jedenfalls das Finale des Ablegers zum Anlass, noch einmal ordentlich gegen die Neuauflage zu wettern. Auf Twitter schrieb er: „Als Originalautor von ‚Charmed‘ kann ich verraten, wie es weitergeht: Piper, Phoebe und Paige verbannten die Hochstaplerinnen, direkt, nachdem sie in das Halliwell-Anwesen eingebrochen waren. Dann jagte Holly Marie Combs das Portal ins andere Universum in die Luft und witzelte: ‚Wir wünschen ihnen das Beste.‘„

As an original #Charmed writer, I can tell u what happened next: Piper, Phoebe & Paige vanquished the 3 imposters right after they invaded Halliwell Manor. Then @H_Combs blew up the portal to that other universe & quipped: “We wish them well.” #seriesfinale #CharmedReunionMovie https://t.co/Ab5dBsts6f — Curtis Kheel (@curtiskheel) June 11, 2022

Reboot sei respektlos gegenüber Macher und Fans

Natürlich ließ eine Reaktion der Macher der Neuauflage nicht lange auf sich warten. Auf dem offiziellen Twitter-Account schrieben die Autoren: „Anders als bei der OG-Version des Franchise hatten wir im Autorenzimmer eine strikte Einstellungsrichtlinie, bei der es keine Arschlöcher gibt. Diese Menschen tun uns am meisten leid, denn im Gegensatz zu ihnen mögen wir uns untereinander eigentlich und hatten die beste Zeit.“

Unlike with the OG version of the franchise, we had a strict ‘no assholes’ hiring policy in the writer’s room.



We feel mostly sorry for these people, because unlike them we actually like each other and had the BEST time.



Onward… https://t.co/laKke3Yo8n — Charmed Writers (@CharmedWriters) June 11, 2022

Kheel lässt das nicht auf sich sitzen und antwortet prompt: „Mein Problem mit dem ‚Charmed‘-Reboot ist, dass es von Anfang an so tat, als ob das Original-‚Charmed‘ nicht existierte, obwohl es eine Menge Ideen daraus entnahm. Wir haben viele Jahre lang sehr hart an der Originalserie gearbeitet und das außer Acht zu lassen, ist respektlos gegenüber uns und den Fans.“ Naja, ob und wann der Clinch zwischen den Machern erlischt, steht in den Sternen. Wir sind jedenfalls gespannt, wie es weitergeht, denn man muss zugeben: Der Streit ist amüsanter als die Neuauflage.