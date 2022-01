Im Dezember teilten Laura Müller und Michael Wendler ihren Fans über Only Fans mit, dass sie 2022 mit einer großen Ankündigung starten wollen. Sie versprachen einen „echten Kracher“. Weshalb die Gerüchteküche so richtig brodelte – gibt es womöglich Familienzuwachs? Das Warten hat nun ein Ende!

Mit ein wenig Verspätung duften sich Fans über die versprochenen Wendler-News freuen.

Michael Wendler und seine Laura geben große News bekannt

Seit mehreren Wochen versorgen die Wendlers ihre Fans mit Content über OnlyFans. Dort gaben sie auch bekannt, dass sie Anfang dieses Jahres eine riesige Bombe platzen lassen würden. Natürlich spekulierten alle über einen möglichen Familienzuwachs, nachdem Laura an Weihnachten gesagt hatte, dass das schönste Geschenk noch auf sie warte.

Doch als der 1. Januar sich dem Ende neigte, war immer noch nichts von besonderen News zu sehen. Stattdessen posteten der Schlagerstar und seine Frau ein freizügiges Foto von Laura in Reizwäsche. Die Fans warteten vergeblich. Doch mit ein wenig Verspätung hatte das Warten dann ein Ende. Sie verkündeten, dass sie sich ein Grundstück gekauft hätten.

„Es ist genau das, was wir uns immer vorgestellt haben“

Es sei ein ganz besonderes Anwesen, erzählen der „Egal“-Interpret und die 21-Jährige. Offenbar hatte Laura das Grundstück zufällig gefunden und sie hätten nicht widerstehen können. Denn es sei genau das, was sie sich schon immer vorgestellt hatten. „Laura hat das Grundstück gefunden und ich hab euch ja gesagt, dass die Preise hier in Florida gerade explodieren, also sind wir natürlich total glücklich, dass wir unser Traumgrundstück gefunden haben“, sagt der Schlagerstar. Das Grundstück hätten sie nun schon, aber für das Jahr seien noch viele weitere Überraschungen geplant, verspricht der 49-Jährige. „Jetzt fängt es erst mal mit dem Grundstück an. Jeder kann sich denken, was dann folgen wird“, teasert der 49-jährige Schlagersänger an.