Tja, wer denkt Weltstars wie Ed Sheeran strotzen nur so vor Selbstbewusstsein, der irrt. Auch der erfolgreiche Liedermacher soll mit Unsicherheiten zu kämpfen haben. So verrät Ed Sheeran nun, dass eine ganz bestimmte Serie sogar sein Leben „ruiniert“ haben soll.

In einem Interview spricht Ed Sheeran nun ganz offen über seine Komplexe.

Ed Sheeran: „South Park hat mein Leben zerstört“

Die ganze Welt kennt Ed Sheeran. Dabei ist der „Shivers“-Interpret nicht nur für seine Hits mit Ohrwurmgarantie bekannt, sondern auch für seine auffälligen Tattoos und… seine feuerroten Haare! Die sollen bei dem britischen Künstler aber auch für Unsicherheiten gesorgt haben. Schuld daran: die US-amerikanische Animationsserie „South Park“.

In einer Folge aus dem Jahr 2005 haben sich Eric Cartman und Co. nämlich über rote Haare lustig gemacht. Cartman bezeichnete diese sogar als Krankheit und behauptete zudem, dass Menschen mit roten Haaren keine Seele hätten. Das veränderte etwas im Leben des Singer-Songwriters – zumindest immer dann, wenn er in Amerika unterwegs war. Laut Ed hätte es in den USA dann gar keine Chance mehr für ihn gegeben, als „cool“ zu gelten. Zuvor habe es dort niemanden interessiert, dass auch er zu den sogenannten Gingern gehört.

„Die Leute wussten zuvor nicht was ein Rotschopf ist“

In einem Interview mit dem Radiosender „Slam Radio“ erklärte der Musiker: „In England war es schon immer so, dass die Leute sich über dich lustig gemacht haben, wenn du rote Haare hast. In Amerika war das allerdings nie ein Ding. Die Leute in Amerika wussten nicht, was ein Rotschopf ist.“

Im Gegenteil: Zuvor sollen Amerikaner immer ganz verzückt von seinen Haaren gewesen sein. Ed erinnert sich: „Ich flog in die Staaten und alle sagten nur ‚Ich mag deine Haare, Kumpel‘. Und ich dachte nur: Oh mein Gott, die Leute mögen meine Haare?“

Dann kam die Episode, die sein Leben verändert. „Diese Episode von ‚South Park‘ hat verdammt nochmal mein Leben ruiniert“, so der „Shape of You“-Sänger. „Ich erinnere mich daran, dass dann diese Folge veröffentlicht wurde und von dem Moment an war es überall auf der Welt vorbei für mich, für den Rest meines Lebens.“

Übel nimmt er es den Machern der Zeichentrickserie allerdings nicht. Heute kann der Weltstar sogar darüber lachen.