Bei der „Harry Potter„- Reunion ging es zugegebenermaßen sehr emotional zu. Und vor lauter Emotionen ist den Machern offenbar ein kleiner Fauxpas passiert, denn sie blendeten kein Kinderfoto von Emma Watson ein, sondern eines von Emma Roberts.

In einem kurzem Statement versprachen die Macher den Fehler der Reunion sofort zu beheben.

Ein Kinderfoto von Emma Roberts statt Emma Watson

Nach all den Jahren kehrten die Schauspieler der „Harry Potter“-Saga wieder zurück ans Set. Und seit Samstag, den 1. Januar, können wir die Reunion der Schauspieler auf Sky streamen. In dem Potter-Wiedersehen schwelgten natürlich alle in Erinnerungen an längst vergangene Zeiten – so auch die „Hermine“-Darstellerin. So erzählt die 31-Jährige, dass ihre Eltern ihr die magischen Geschichten schon vorgelesen hatten, bevor die 31-Jährige ihre Rolle als Hermine annahm. „Ich denke, ich war wahrscheinlich etwa 8 Jahre alt. Ich glaube, das war wahrscheinlich, als das erste Buch herauskam. Es wurde so etwas wie unsere Familienangelegenheit“, erzählte sie. Während sie von ihren Erinnerungen aus der Kindheit erzählt, wird ein Foto eingeblendet, das aber die falsche Emma zeigt.

Darauf weist nun ein Fan auf Twitter hin. Denn eigentlich ist auf dem Foto Emma Roberts zu sehen. Die „Holidate“-Darstellerin teilte das Kinderfoto mit den „Minnie Mouse“-Ohren nämlich im Jahr 2012 auf ihrem Instagram-Account. Naja, liebe Reunion-Macher, das war wohl die falsche Emma! 😂

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh — 𝕞𝕒𝕟𝕚𝕒 (@vee_delmonico99) January 1, 2022

Warner Bros. kümmert sich um Fehler

In einem sofortigen Statement am Sonntag verspricht Warner Bros den Fehler sofort zu beheben und die aktualisierte Version mit dem richtigen Foto so schnell wie möglich auszutauschen. „Gut erkannt, Harry-Potter-Fans“, schreibt der Film-Konzern in einer Erklärung an Entertainment Weekly. „Ihr habt uns auf einen Bearbeitungsfehler eines falsch beschrifteten Fotos aufmerksam gemacht. Eine neue Version wird in Kürze veröffentlicht“, verspricht Warner Bros. weiter. Was würden wir denn nur ohne die aufmerksamen Potterheads tun? 😉