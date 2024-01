Eigentlich sollten bei den Golden Globes die Stars und Sternchen zelebriert werden. Für Host Jo Koy war es aber auch die Gelegenheit, einige Spitzen gegen die Promis zu verteilen. Doch vor allem der Witz auf Kosten von Taylor Swift ging ordentlich nach hinten los.

Denn begeistert war von diesem Satz nun wirklich niemand.

Golden Globes: Host scherzt über Anwesenheit von Taylor Swift

Wenn wir in den vergangenen Monaten eines gelernt haben, dann wohl, dass man sich nicht mit den Swifties anlegen sollte. Denn die Fans von Taylor Swift beschützen ihr Idol wirklich um jeden Preis und stellen sich gegen jede:n, der oder die das nicht tut. Glaubt ihr nicht? Dann werft mal einen Blick in die Sozialen Medien. Denn die Swifties scheinen einen neuen Feind gefunden zu haben – und werden in den vergangenen Stunden nicht müde, über diesen zu lästern.

Aber zurück zum Anfang. Denn eigentlich sah es auch für die Swifties nach einem großartigen Abend aus. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Stars besuchte die Sängerin schließlich die Verleihung der Golden Globes. Und für ihren „Eras Tour“-Film war sie sogar für eine der prestigeträchtigen Trophäen nominiert! Doch während der Zeremonie kam es dann zu einem Hoppala. Moderator Jo Koy dachte nämlich, es sei der perfekte Moment, um einen Witz auf Kosten der Sängerin zu machen. In seinem Monolog scherzte er nämlich: „Wir erscheinen nach einer Football-Doppelübertragung. Der große Unterschied zwischen den Golden Globes und der NFL… Bei den Golden Globes haben wir weniger Kameraaufnahmen von Taylor Swift.“ Zur Erinnerung: Taylor datet zurzeit NFL-Spieler Travis Kelce und unterstützte ihn bereits bei einigen Spielen. Wann immer sie anwesend war drehte sich das Spiel auch um Swift – und die Sängerin wurde auf den riesigen Bildschirmen beim Jubeln und Mitfiebern gezeigt.

Die Kamera schwenkte nach dem Witz natürlich auch bei den Golden Globes auf Swift – und zeigte, wie wenig amüsiert die Sängerin über diesen Witz war. Stattdessen starte sie mit starrer Mine voraus und machte einen Schluck aus ihrem Glas. Ups… diesen Witz hatte sich der Moderator wohl auch anders vorgestellt. Sekunden später entschuldigt sich Koy schnell für den Sager – doch da ist es schon zu spät.

Taylor Swift reacts to joke from #GoldenGlobes host Jo Koy about the NFL.



“The big difference between the Golden Globes and the NFL? At the Golden Globes, we have fewer camera shots of Taylor Swift”



pic.twitter.com/Ua0Nd2xEok — Pop Base (@PopBase) January 8, 2024

„Ich habe die Frauenfeindlichkeit 2024 so satt“

Denn online sind Fans einfach nur enttäuscht über den Moderator und lassen ihrem Unmut freien Lauf. viele betonen, dass der Witz einfach nur sexistisch und unnötig war und kritisieren den Moderator heftig. „Ich habe noch nie in meinem Leben von einem Jo Koy gehört, aber plötzlich bin ich bereit, mich dafür einzusetzen, dass er nie wieder in Hollywood arbeitet“, schreibt etwa eine Userin auf X. „Ich habe die Frauenfeindlichkeit 2024 so satt, wo doch 2023 buchstäblich das Jahr von Barbie und Taylor Swift war, das Jahr, in dem es sich anfühlte, als würde die Weiblichkeit endlich gefeiert werden…“ Dass der Host es geschafft hat, dass sich Taylor sichtlich unwohl fühlt, finden einige einfach nicht tragbar.

Viele betonen: wirklich niemand in dem Raum empfand diesen Witz als passend – oder auch nur ansatzweise lustig. „Jemand muss diesen Moderator von der Bühne holen… Ich schäme mich aus zweiter Hand“, schreibt eine Userin, während eine andere die Situation mit „bombastic side eye“ zusammenfasst.

if THE taylor swift ever reacted like this to one of my jokes i would throw my self off a very tall something



pic.twitter.com/vPmLsHFoUl — laura (@ishinesobrights) January 8, 2024

bombastic side eye…. criminally offensive side eye…. — josh (@jdav8457) January 8, 2024

Der Kommentar ärgert viele auch, weil Taylor sich in der Vergangenheit bereits zu ihrer Präsenz bei den Spielen geäußert hat und klargestellt hat, dass sie keine Kontrolle darüber hat, wie oft sie gezeigt wird. „Es gibt eine Kamera, etwa eine halbe Meile entfernt, und du weißt nicht, wo sie ist, und du hast keine Ahnung, wann die Kamera dich in die Übertragung bringt, also weiß ich nicht, ob ich 17 Mal oder einmal gezeigt werde“, so Swift im Interview mit „Time“. Doch sie betont auch: darum geht es ihr bei den Spielen nicht. „Ich bin nur da, um Travis zu unterstützen“, so die Sängerin. „Ich habe kein Bewusstsein dafür, ob ich zu oft gezeigt werde und ein paar Dads, Brads und Chads verärgere.“ Eben deshalb empfanden viele Fans von Taylor den Witz wohl einfach nur als geschmacklos.

Ob Jo und Taylor jedoch nach der Verleihung über den Witz gesprochen haben, ist nicht bekannt. Weder die Sängerin noch der Comedian haben sich bisher zu der Situation geäußert.