Seit Tagen schweben die Swifties aus Wolke sieben! Denn ihr Idol Taylor Swift und Travis Kelce haben sich öffentlich geküsst – und damit ihre Beziehung scheinbar bestätigt. Jetzt spricht auch Travis über den öffentlichen Auftritt der beiden.

Und schwärmt heftig für Taylor.

Taylor Swift und Travis Kelce küssen sich nach Konzert

Es ist Taylor Swifts Welt und wir leben darin – zumindest bekommt man den Eindruck, wenn man durch Social Media scrollt. Denn die Feeds von Tiktok, Instagram und Co sind überfüllt mit Videos und Aufnahmen der Sängerin auf ihrer „Eras Tour“. Und noch ein privates Thema ist derzeit in aller Munde: Taylors neue Liebe. Denn die Sängerin wurde in den vergangenen Wochen immer wieder an der Seite des Footballers Travis Kelce gesichtet. Taylor kam zu seinen Spielen, die beiden wurden bei Partys und Dates gesichtet und waren scheinbar unzertrennlich.

Zu der neuen Beziehung hat sich Taylor jedoch noch nicht geäußert. Doch bei ihrer Show in Buenos Aires lieferte sie einige eindeutige Beweise, dass die beiden ein Paar sind. Travis war bei der Show anwesend und feierte die Sängerin neben ihrem Vater, der ein Schlüsselband von Travis‘ Footballteam – den Kansas City Chiefs – trug. Taylor änderte dann auch noch eine ihrer Textzeilen von „Karma is the guy on the screen“ zu „Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me“. Eine klare Andeutung an Travis. Und als wäre das nicht genug, gab es dann als großes Finale auch noch einen Kuss nach dem Konzert. Taylor rannte von der Bühne nämlich direkt in die Arme des Footballers – und küsste ihn vor den Augen ihrer Tausenden Fans.

Ein absolutes Highlight für die Swifties – und auch für Travis. Denn in dem Podcast „New Heights“, den er mit seinem Bruder Jason hat, spricht der Sportler jetzt über seine Reise nach Buenos Aires. Jason fragt den 34-Jährigen in dem Podcast: „Wie fühlt es sich an, offiziell ‚der Mann bei den Chiefs‘ zu sein?“ Darauf findet Travis nur lobende Worte. Er erzählt, dass er zwar nicht genau wusste, was Taylor singen wird, jedoch hatte sie ihn offenbar vorgewarnt, dass sie etwas Besonderes für ihn geplant hatte. „Nun, ich hatte vielleicht eine kleine Ahnung, aber als ich es aus ihrem Mund hörte, hat es mich trotzdem schockiert“, schwärmt er. „Ich dachte: ‚Oh, das hat sie gerade wirklich gesagt'“ Über den Kuss der beiden spricht er zwar nicht, er betont jedoch, dass er jede Menge Spaß bei der Show hatte.

@newheightshow Anyone do anything fun last weekend? 😂 New episode with The Sexiest Man Alive and The Guy on the Chiefs out NOW ♬ original sound – New Heights

„Sorry Mr. Swift“

Nur für eines muss sich Travis entschuldigen. Denn vor lauter Euphorie über die Textzeile hat er eine Sache ganz übersehen: Taylors Vater Scott wollte Travis nach der Textzeile ein High Five geben. Doch Travis bemerkte es nicht. „Ja, Mr. Swift, ich entschuldige mich, big guy“, sagte Travis. „Oh, Mann. Das habe ich verpasst. Ich verpasse nie ein High-Five. Ich bin ein großer High-Five-Typ. Das ist das Spannendste, was man bei einer Veranstaltung machen kann, also – sorry Mr. Swift.“

Und dann enthüllt Travis auch, dass die Beziehung zwischen ihm und Taylor offensichtlich schon ziemlich ernst wird. Denn Travis lernte Scott schon am Vorabend des Konzertes bei einem Dinner kennen. Zur Erinnerung: Taylor Swift kennt die Mutter von Travis mittlerweile auch schon, nachdem die beiden eines seiner Spiele angesehen hatten. Sieht also ganz so aus, als wären die beiden schon in der Phase ihrer Beziehung, in der auch die Familien schon eine Rolle spielen!