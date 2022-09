Good News für alle Fans von Hugh Jackman: Der Australier kehrt in seine Paraderolle als Wolverine zurück. Und zwar in keinem geringeren Film als dem dritten Teil von „Deadpool“. Das verkündeten der Schauspieler und Set-Kollege Ryan Reynolds jetzt auf Twitter.

Bis der Film in die Kinos kommt, dauert es allerdings noch eine Weile.

Hugh Jackman wird wieder zu Wolverine

Wolverine ist zurück! Hugh Jackman schlüpft jetzt ganz offiziell wieder in seine Kultrolle, die ihn im Jahr 2000 mit dem Film „X-Man“ zu einem gefeierten Weltstar machte. 2017 war dann Schluss mit lustig, denn der Streifen „Logan – The Wolverine“ sollte der letzte Aufritt des Australiers in seinem Wolfswesen-Kostüm sein. Doch jetzt gibt es einen großen Grund zur Freude, denn wie Hollywood-Star Ryan Reynolds auf Twitter feierlich verkündete, ist Jackman in „Deadpool 3“ wieder als Wolverine zu sehen.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

„Es war echt schwer, nichts darüber zu verraten“, schreibt „Deadpool“-Star Reynolds zu dem Video. In gewohnt lustiger Manier kündigte der Ehemann von Blake Liveley den besonderen Gast in der Film-Fortsetzung an. Er würde schon sehr lange einem weiteren Teil arbeiten, doch er hätte bisher einfach keine guten Einfälle gehabt, so der Schauspieler. „Aber wir hatten eine Idee“, verrät Reynolds, während hinter ihm Hugh Jackman durchs Bild läuft.

Ryan daraufhin: „Hey, Hugh, willst du noch einmal Wolverine spielen“? Der Australier antwortet daraufhin kurz und knapp, während er die Treppen hochgeht: „Na klar, Ryan!“. Gut, hätten wir das jetzt also auch geklärt! Am Ende läuft dann noch Whitney Houstons Hit „I Will Always Love You“. Binnen kürzester Zeit haben mehr als 24 Millionen Menschen den Clip gesehen. „Lasst den Champagner fließen“, freut sich ein Twitter-User über das Zusammentreffen der beiden Comic-Helden.

Startdatum Herbst 2024

Die Vorfreude ist groß, aber dennoch müssen wir uns noch ein wenig gedulden, bis wir Wolverine und Deadpool gemeinsam auf der Leinwand sehen. Denn laut dem Twitter-Video ist der Filmstart erst für September 2024 geplant. Besonders ist der dritte Teil von „Deadpool“ auch, weil es der erste ist, der von Marvel Studios gemacht wird. The pressure is on, würden wir jetzt mal behaupten …

Regie führt übrigens Shawn Levy, der bereits für Kinohits wie „Nachts im Museum“ mit Ben Stiller und „Free Guy“ mit Ryan Reynolds bekannt ist. Zudem mischt er seit 2016 als Executive Producer beim Netflix-Megahit „Stranger Things“ mit.