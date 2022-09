Eines der wohl beliebtesten Pärchen in Hollywood erwartet wieder Nachwuchs! Blake Lively und Ryan Reynolds werden bereits zum vierten Mal Eltern. Die süßen News verriet die 35-Jährige bei einem Red-Carpet-Auftritt in New York.

Blake präsentierte ihre kleine Babykugel stolz in einem wunderschönen Glitzerkleid.

Baby Nr. 4 für Blake Lively und Ryan Reynolds

Sie sind bereits seit zehn Jahren verheiratet, haben drei gemeinsame Töchter und gelten als eines der heißesten Traumpaare Hollywoods: Blake Lively und Ryan Reynolds. Jetzt verrieten die beiden ein süßes Geheimnis, das ihre Familie noch perfekter macht: Baby Nr. 4 ist unterwegs. Auf einem glamourösen Event in New York konnte die 35-Jährige ihren kleinen Schwangerschaftsbauch nicht mehr verbergen und zeigte somit aller Welt: Ich bin erneut schwanger!

Denn Blake nahm am zehnten „Forbes Power Women’s Summit“ im Lincoln Center in New York teil. Dort präsentierte sie sich in einem glitzernden Minidress, das jegliche Zweifel in Luft auflöste, ob der „Gossip Girl“-Star erneut schwanger ist. Damit bekommen ihre Töchter James (7), Inez (5) und Betty (3) ein weiteres Geschwisterchen. Ob die Frauenpower mit einem weiteren Mädchen erweitert wird oder ob nun ein Junge das Nesthäkchen wird, haben Blake und Ryan noch nicht verraten.

Also doch keine Vasektomie?

Im Sommer scherzte Blakes Ehemann, „Deadpool“-Star Ryan Reynolds noch gegenüber US-Medien, dass er sich einer Vasektomie unterziehen würde. Doch da hat der 45-Jährige die Rechnung wohl ohne seine Frau gemacht. Denn bereits nach ihrer Hochzeit im Jahr 2012 verriet Blake Access Hollywood: „Ich würde es lieben, 30 Kinder zu kriegen, wenn ich könnte“. Mit ihrer vierten Schwangerschaft kommt sie ihrem Ziel damit auch schon einen kleinen Schritt näher.

Gegenüber dem Forbes Magazin erklärte Blake jetzt: „Ich liebe es einfach, zu kreieren. Egal ob Kuchen, Geschichten, Geschäfte … oder Menschen“. Ob sie damit andeutet, dass das Paar vielleicht auch noch ein fünftes Kind in die Welt setzen wird?

Großes Herz für Kinder

Dass Blake und Ryan ein großes Herz für Kinder haben, machten sie schon mehrmals klar: „Durch die Kinder habe ich gelernt, mich so viel wohler in meiner Haut zu fühlen“, so Blake im Mai gegenüber Forbes. „Ich habe mich noch nie so wohl in meinem Körper gefühlt oder so selbstbewusst – nicht, dass es nicht eine Menge Unsicherheiten gäbe, die mich jeden Tag eine Million Mal heimsuchen, aber ich fühle mich einfach unglaublich gefestigt“, erklärt die 35-Jährige.

Auch Ehemann Ryan ist da wohl ganz ihrer Meinung. Er twitterte bereits 2016: „Vater zu sein ist das schönste Gefühl der Welt“. Dann ergänzt er: „Natürlich abgesehen von den wunderbaren Jahren, die ich ohne Kind verbracht habe“. Classic Deadpool-Joke …