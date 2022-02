Die Situation im Ukraine-Krieg spitzt sich immer weiter zu. Bereits hunderttausende Menschen – vor allem Frauen und Kinder – sind bereits aus dem Land geflüchtet. Ein Schicksal, das auch Stars nicht kalt lässt! Jetzt beteiligen sich auch Blake Lively und Ryan Reynolds an einer großen Spendenaktion.

Das Hollywood-Paar hat angekündigt, alle Spenden an das UN-Flüchtlingskommissariat in Höhe von bis zu 1 Million Dollar zu verdoppeln.

Die ganze Welt schaut derzeit auf die Ukraine. Der Krieg ist für viele schockierend, bedrückend und einfach nicht in Worte zu fassen. Auch viele Stars bekennen sich zu dem angegriffenen Land und beteiligen sich an Spendenaktionen für die Opfer. So nun auch das Hollywood-Paar Blake Lively und Ryan Reynolds.

Infolge des Krieges waren „unzählige Ukrainer gezwungen, aus ihrer Heimat in die Nachbarländer zu fliehen“, schreibt Ryan Reynolds vor kurzem auf Twitter. „Sie brauchen Schutz.“ Aus diesem Grund beteiligen sich die zwei nun an einer großen Spendenaktion.

So heißt es in einem Beitrag auf der Twitter-Seite des UN-Flüchtlingshilfswerks: „Im Moment zwingt die Krise in der Ukraine Familien dazu, aus ihren Häusern zu fliehen. Bitte spenden Sie noch heute, um lebensrettende Hilfe an vertriebene Ukrainer zu senden und Ryan und Blake werden Ihr Geschenk 1 zu 1 bis zu einem Wert von 1.000.000 US-Dollar verdoppeln.“

Right now, the crisis in Ukraine is forcing families to flee their homes.



Please make a donation today to send lifesaving aid to displaced Ukrainians, and @VancityReynolds & @blakelively will match your gift $1-for-$1 up to $1,000,000.https://t.co/1CHpm9CqUl