„Die Simpsons“ sind für politische Statements bekannt. Nun machen sie auch deutlich, mit wem sie sich dieser Tage solidarisieren. Die wohl bekannteste Zeichentrickfamilie stellt sich im Russland-Ukraine-Konflikt ganz eindeutig auf die Seite der Ukraine.

Außerdem sind Fans von Homer und Co. sicher, die TV-Serie habe den Krieg bereits vor vielen Jahren prophezeit.

Der Krieg in der Ukraine macht sprachlos, wütend und zerreisst einem das Herz: Die russische Invasion hält die ganze Welt in Atem. Neben Hunderttausenden Solidaritätsbekundungen im Netz, unterstützt nun auch die wohl bekannteste Comic-Familie der Welt das angegriffene Land.

„Die Simpsons“ beziehen Stellung zu den tragischen Geschehnissen in der Ukraine. Auf dem offiziellen Twitter-Account der Zeichentrickserie veröffentlichten die Macher dazu nun ein Bild, das Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie mit ernstem Gesichtsausdruck und Ukraine-Flaggen zeigt. Eine eindeutige Sprache!

Auf weitere Worte wird offenbar ganz bewusst verzichtet. Nur die Hashtags #TheSimpsons, #Simpsons und #Ukraine wurden gesetzt. Signiert ist das Bild mit dem Namen des „Die Simpsons“-Schöpfers Matt Groening höchstpersönlich. Der Tweet sammelte bislang bereits mehr als 200.000 Likes und mehr als 60.000 Mal wurde das Bild retweetet.

Auch in der Vergangenheit hatte die Serie immer wieder politische Themen aufgegriffen. Dabei werden den Machern der langjährigen Zeichentrick-Serie sogar hellseherische Fähigkeiten nachgesagt.

1998 gab es tatsächlich eine Folge der Kult-Serie, in der Szenen zu sehen sind, die den heutigen Ereignissen stark ähneln. So zeigen die Macher ein Treffen der Vereinten Nationen zwischen Russland und den USA, das in der Ankündigung endet, die Sowjetunion werde zurück­kehren.

The Simpsons predicted the

Crisis of #Putin, #Russia,#Ukraine and #Donetsk and#Luhansk way before it was cool 🤯😆#RussiaUkraineCrisis#Ukraina #ukrainerussia #USA pic.twitter.com/Hqd2icRj6w