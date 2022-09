Okay, liebe „The Witcher“-Fans, wir haben jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht: Die Prequel-Serie „The Witcher: Blood Origin“ soll noch in diesem Jahr auf Netflix zu sehen sein. Allerdings kommt die dritte Staffel der Hauptserie erst im Sommer 2023.

Wir müssen uns also noch ordentlich gedulden, bevor wir Hottie Henry Cavill wieder gegen gefährliche Monster kämpfen sehen.

3. Staffel von „The Witcher“ kommt erst Mitte 2023

Seit 2019 reißen uns die Abenteuer rund um den von Henry Cavill gespielten Hexer Geralt von Riva vom Hocker. Kein Wunder, dass „The Witcher“ zu den erfolgreichsten Netflix-Produktionen zählt. Nach dem ordentlichen Cliffhanger am Ende der Staffel zwei, warten Fans der Fantasy-Serie bereits sehnsüchtig auf die Fortsetzung. Doch bevor die dritte Staffel an den Start geht, müssen wir uns wohl noch richtig gedulden. Wie der Streaming-Dienst jetzt verkündete, soll sie nicht (wie von vielen gehofft) noch Ende des Jahres, sondern erst im Sommer 2023 veröffentlicht werden. Das bestätigte Netflix nun offiziell bei einem Online-Fan-Event.

Our family returns! The Witcher is back for Season 3 in Summer 2023 #TUDUM pic.twitter.com/pV414YvRPI — Netflix (@netflix) September 24, 2022

Noch ist über den genauen Inhalt der dritten Staffel nicht viel bekannt. Die neue Season soll aber an den Cliffhanger aus der letzten Folge von Staffel zwei anknüpfen und sich an der Buchvorlage „Die Zeit der Verachtung“ orientieren. Zur Auffrischung: In der zweiten Staffel von „The Witcher“ fanden Geralt, Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra) endlich zusammen. Währenddessen bringen sich auf dem ganzen Kontinent verschiedene Fraktionen in Stellung, die Ciri aus unterschiedlichsten Gründen in ihre Gewalt bringen wollen. Hier soll Staffel drei dann endlich Antworten liefern. Doch jetzt heißt’s wohl erstmal geduldig sein.

Prequel-Serie erscheint noch dieses Jahr

Obwohl wir noch fast ein ganzes Jahr auf die Fortsetzung warten müssen, gibt’s aber auch Grund zur Freude. Netflix hat nämlich noch weitere News aus der Welt des namenlosen Kontinents parat: Die seit längerem angekündige Prequel-Serie „The Witcher: Blood Origin“ verkürzt uns nämlich die Wartezeit. Denn an den Start geht die neue Serie bereits zu Weihnachten, am 25. Dezember 2022. Dabei erzählt das Prequel von den Anfängen des The Witcher-Universums und spielt zu der Zeit des ersten Hexers – also knapp 1.200 Jahre vor den Ereignissen rund um den Hexer Geralt von Riva. Einige der wichtigsten Rollen in der neuen Serie „Blood Origin“ werden unter anderem Dylan Moran (“Black Books“ und „Shaun of the Dead“), Lenny Henry (“Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“) und Mirren Mack (“Sex Education“) übernehmen. Das Feiertags-Programm steht also!

Wirst du dir das Prequel von „The Witcher“ anschauen? Ja natürlich! Nein! Ohne Henry Cavill, ohne mich …

Quiz Maker – powered by Riddle