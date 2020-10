Kylie Jenner ist bekannt für viele Dinge, in letzter Zeit vor allem wegen ihrer Stimme. Denn nachdem ein Clip von ihr viral gegangen war, in dem sie ihrer Tochter Stormi etwas vorsang, gibt es nun ein neues Video, in der die Jüngste des Kardashian-Jenner-Clans ihr Gesangstalent unter Beweis stellt.

Und auf TikTok imitieren jetzt viele den lustigen Clip, darunter auch einige bekannte Gesichter.

Sophie Turner und Joe Jonas machen Kylie Jenner nach

Auf der Kurzvideo-App TikTok gibt es immer wieder kuriose Trends und Challenges. Gerne spielt man auch einfach Clips von populären Shows nach, immer mal wieder Szenen aus der Reality-Show “Keeping Up With The Kardashians”. Besonders beliebt gerade: Eine Szene, in der Kylie Jenner davon singt, dass sie sich betrinken wolle, bereits einen Becher Vodka intus hätte und noch einen bestellen wolle. Die lustige Szene imitierten später die frischgebackenen Eltern Sophie Turner und Joe Jonas. Joe übernahm dabei den Part von Kylies großer Schwester Kourtney Kardashian, die kühl antwortet: Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, deswegen werde ich einfach mein Brot weiteressen.”

Aber auch Model Bella Hadid fand die Szene mit ihrer Freundin offenbar so lustig, dass auch sie nachstellen musste. Für Bellas Version gab es sogar einen Kommentar von Kylie Jenner höchstpersönlich. “Ikonisch”, schrieb der Make-Up-Mogul unter den Beitrag von Bella.

Die Stimme der Kylie

Kylies Stimme ist nicht zum ersten Mal Grund dafür, dass das Internet auf die Barrikaden steigt. Schon vor einem Jahr, als die Unternehmerin eine Führung durch ihr Büro auf YouTube hochstellte, ging ihre Stimme viral. Damals weckte sie Töchterchen Stormi mit dem Lied “Rise and Shine” auf. Ob die 23-jährige Multi-Millionärin wohl bald auch ein Album rausbringt?