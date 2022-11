Das Jahr ist gefühlt nur so an uns vorbeigerast. Doch 2022 ist noch nicht ganz vorbei und für manche Sternzeichen hält das Jahr noch eine böse Überraschung bereit – und zwar in Sachen Liebe. Denn bei ihnen könnte zum Jahresende noch eine Trennung anstehen.

Welche Tierkreiszeichen betroffen sind, erfahrt ihr hier.

Waage

Die kommenden Wochen werden für vergebene Waagen noch richtig spannend. Denn dann heißt es wohl – alles oder nichts. Das Sternzeichen ist in den vergangenen Monaten nämlich etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Und das macht sich auch in der Beziehung bemerkbar. Viele Streitereien und Auseinandersetzungen sind die Folge. Es ist deshalb höchste Zeit, die Wogen wieder zu glätten. Fight or Flight? Die Waage tendiert eher zur Flucht. Denn eigentlich braucht sie etwas Zeit, um sich selbst wiederzufinden. Sich Ende des Jahres zu trennen, bleibt ihr daher womöglich nicht erspart.

Skorpion

Der Skorpion hat nun endlich Zeit über sein Leben nachzudenken. Dabei bemerkt er, dass er gar nicht so recht weiß, wer er ist und was er will. Seine Beziehung leidet stark unter dieser Selbstfindungskrise und zerbricht vielleicht sogar daran. Es kann also sein, dass das Sternzeichen alleine in das neue Jahr startet. Das Gute daran: das Sternzeichen lernt sich selbst zum ersten Mal so richtig kennen und merkt, dass es noch ganz viel im Leben vor sich hat. Und seine Ziele kann der Skorpion am besten erreichen, wenn er eben eine Zeitlang alleine ist.

Löwe

Auch manche vergebene Löwen werden sich bald trennen. Denn sie sind ja bekannt dafür, sehr sprunghaft zu sein. Schon in den vergangenen Monaten war dieses Sternzeichen irgendwie etwas unruhig. Ende des Jahres zieht der Löwe deshalb einen Schlussstrich, um jetzt endlich neu durchzustarten. Neues Jahr, neues Glück – lautet wohl sein Motto. Sich zu trennen scheint für das Sternzeichen da der beste Weg zu sein. Es bleibt nur zu hoffen, dass der Löwe diese Entscheidung nicht irgendwann bereut.