Donald Trump darf wieder twittern. Der Kurznachrichtendienst Twitter hat den seit Anfang 2021 gesperrten Account des Ex-Präsidenten wiederhergestellt. Zuvor hatte Elon Musk auf der Plattform über eine Reaktivierung des Profils abstimmen lassen.

Die Freischaltung könnte Trump gerade recht kommen, immerhin will er 2024 wieder Präsident werden.

Make Twitter great again! So ähnlich dürfte es Elon Musk wohl bei seiner Übernahme vor rund drei Wochen geplant haben. Doch seitdem kommt die Plattform einfach nicht mehr aus den (Negativ-)Schlagzeilen. So verabschiedeten sich seit seiner Übernahme bereits viele Stars vom Dienst – darunter Gigi Hadid, Shonda Rhimes, Toni Braxton und Sara Bareilles.

Tja, dafür kommt nun aber ein anderes bekanntes Gesicht zurück. Donald Trump darf seinen Twitter-Account wieder nutzen. Elon Musk hat den gesperrten Account des Ex-Präsidenten wieder herstellen lassen. Am Samstagabend war das Profil des Republikaners wieder auf der Plattform verfügbar – mit dem bis dahin letzten Tweet vom 8. Jänner 2021 obenauf.

Sperre seit Sturm auf Kapitol

Der Account von Trump war im Zuge des Sturms auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 permanent gesperrt worden. Dem Ex-Präsidenten, der den Wahlsieg von Joe Biden nicht anerkennen wollte, wurde vorgeworfen, die Ausschreitungen durch seine Tweets angestachelt zu haben. Fünf Menschen kamen beim als Angriff auf die US-Demokratie angesehenen Vorfall ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Noch immer halten die Untersuchungen hierzu an. Dass Musk für die Reaktivierung des Accounts viel Kritik einstecken muss, war zu erwarten. Aus dem Grund wollte sich der Twitter-Chef wohl auch absichern und überließ den Nutzern die Entscheidung.

Musk startet Abstimmung

Am Freitagabend gab Musk bekannt, dass er über eine Reaktivierung des Profils des Ex-Präsidenten abstimmen lassen will. Rund 15 Millionen Menschen hatten daraufhin an der Abstimmung teilgenommen. Am Ende stimmte eine knappe Mehrheit von 52 Prozent für eine Reaktivierung des Accounts von Trump. „Das Volk hat gesprochen. Trump wird wieder eingesetzt werden“, twitterte Musk. Aber will Trump das überhaupt?

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Bleibt Trump bei Truth Social?

Der Ex-Präsident zeigt bisher nur wenig Interesse an einer Rückkehr zum Kurznachrichtendienst. Trump hatte kurz vor Ablauf der Umfragefrist bekräftigt, er wolle bei seiner hauseigenen Twitter-Kopie Truth Social bleiben. Trumps Twitter-Account, der einst mehr als 80 Millionen Follower hatte, wurde bei der Abonnentenzahl auf null zurückgesetzt. Einige Minuten nach der Freischaltung folgten dem Profil „@realDonaldTrump“ bereits mehr als eine Million Twitter-Nutzer. Bei Truth Social bringt es Trump auf etwas mehr als vier Millionen Abonnenten.

Der Ex-Präsident hatte gerade erst bekannt gegeben, dass er ins Rennen um die Kandidatur der Republikaner bei der Präsidentenwahl 2024 geht. Eine größere Plattform mit mehr Reichweite könnte Trump daher durchaus gut gebrauchen.

Übrigens will Facebook, wo Trump ebenfalls seit Januar 2021 gesperrt ist, Anfang 2023 entscheiden, ob dem Ex-Präsidenten die Rückkehr angeboten werden könnte.