Die Weihnachtsfeiertage stehen kurz bevor und so auch die großen Familienfeiern. Leider sind damit auch nervige Fragen von Eltern, Großeltern und Co. rund um unser Beziehungsleben verbunden. Für sie scheint es offenbar nichts Interessanteres zu geben, als den Grund für unser Single-Dasein zu erfahren. Damit ihr bestens vorbereitet seid, haben wir hier ein paar schlagfertige Antworten auf die Frage: „Warum bist du noch Single?“ für euch vorbereitet.

Auswendig lernen und sofort kontern.

„Warum bist du noch Single?“

Wir nehmen die Frage einfach mit Humor. In den meisten Fällen ist sie ja nicht böse gemeint. Hier sind ein paar gute Konter für euch.

1. „Ich bin toll, ich weiß. Aber es ist echt schwierig, jemanden zu finden, der mithalten kann.“

Strotzt einfach nur so vor Selbstvertrauen. Ihr seid als Single erfüllt und selbstbestimmt!

via GIPHY

2. „Ich kann IMMER ohne schlechtes Gewissen flirten.“

Jaa, flirten ist in Beziehungen bis zu einem gewissen Grad definitiv in Ordnung. Trotzdem fühlt es sich nicht immer ganz so richtig an, oder? Als Single hat man dieses Problem auf jeden Fall nicht.

via GIPHY

3. „Ich streite mich nicht gern um die Fernbedienung!“

Immer das ansehen zu können, was man will, das ist doch wahre Freiheit!

via GIPHY

4. „Kennst du einen verheirateten Superhelden? Nein? Na siehst du!“

Dem müssen wir nichts hinzufügen.

via GIPHY

5. „Du verzeihst mir hoffentlich, wenn ich darauf nicht antworte. Dann verzeihe ich dir auch, dass du die Frage gestellt hast.“

Stellt klar, dass die Frage einfach unnötig ist.

via GIPHY

6. „No offense – Aber besser allein, als eine Beziehung mit jemandem, der nicht passt!“

Lieber allein glücklich als zu zweit unglücklich.

via GIPHY

7. „Gegenfrage: Warum bist du so distanzlos?“

Einfach mal dezent darauf hinweisen, dass die Frage unangebracht ist.

8. „Lustig, genau dasselbe habe ich mich auch schon gefragt.“

Selbstironisch kontern. So wird schnell klar, dass die Frage unnötig ist.

via GIPHY

9. „Ich habe nur wenig Zeit für Dates. Meine Watchlist auf Netflix ist einfach zu lang.“

Es gibt schließlich Besseres zu tun, als ständig schlechte Dates zu haben und immer wieder denselben Smalltalk zu führen. Gute Filme und Serien zu bingen, kann sehr viel befriedigender sein.

via GIPHY

10. „Meine Katze/Mein Hund wird sehr schnell eifersüchtig und da musste ich mich einfach entscheiden“

Jaaa… Jemand ganz besonderes hatte eben schon vorher einen festen Platz in eurem Leben.

via GIPHY