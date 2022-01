Unter Love Bombing versteht man das Phänomen den Partner bzw. die Partnerin mit Liebe regelrecht zu überschütten. Das mag jetzt vermutlich nicht besonders schlimm klingen, doch die übermäßige Zuneigung kann in einem bösen Erwachen enden. Deshalb ist sie vor allem eine Red Flag.

Denn die großen Liebesbeweise sind oft zu schön, um wahr zu sein.

Deshalb ist Love Bombing eine Red Flag

Mit ganz viel Liebe und Zuneigung überschüttet zu werden, ist oft einfach nur schön. Endlich werden die Gefühle füreinander anfangs nicht künstlich zurückgehalten. Doch das kann auch ziemlich schnell zum Albtraum werden. Denn leise Zweifel kommen mit der Zeit auf. Wir fragen uns, ob es normal ist, dass eine Beziehung so schnell so intensiv wird. Die kritische Liebesüberschüttung kann nämlich auf folgende Dinge hinweisen:

1. Bindungsangst

In der Kennenlernphase neigen besonders unsichere Menschen mit Bindungsangst zu dieser Liebesstrategie. Sie versuchen ihren Gegenüber, mit übermäßigen Liebesbekundungen von sich zu überzeugen. Funktioniert ihre Taktik und eine Beziehung ist in greifbarer Nähe, dann kippt das Ganze oft in ihren Rückzug um. Ihre Angst vor Autonomieverlust ist zu groß und sie wollen ganz plötzlich nicht mehr.

2. Emotionale Manipulation

Manchmal versucht der „Love Bomber“ allerdings sein Gegenüber mit übermäßiger Liebe an sich zu binden. Solange man sich so verhält, wie der Gegenüber es möchte, wird man praktisch mit Liebe zugeschüttet. Dabei fühlt man sich gut, toll und mega begehrenswert. Gedanken wie „Seelenverwandtschaft“ und die „Große Liebe“ kommen einem dabei in den Sinn. Doch das währt nur kurz. Denn sobald man sich aber nicht so verhält, wie der/die andere es möchte, ist Schluss mit den übermäßigen Liebesbekundungen. Dann ist plötzlich Liebesentzug angesagt.

3. Narzisstische Persönlichkeitsmerkmale

Oft stecken hinter sogenannten „Love Bombern“ auch Personen mit narzisstischen Persönlichkeitsmerkmalen. Sie sind sich meistens gar nicht bewusst, welche Strategien sie anwenden, um andere an sich zu binden. Denn sie suchen die Schuld meist nicht bei sich selbst, sondern schieben sie immer anderen Personen zu. Deshalb ist es schwierig und manchmal nur bedingt möglich, eine gesunde Beziehung mit ihnen zu führen.