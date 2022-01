Die Revival-Show von „Wetten, dass ..?“ am 6. November war ein voller Erfolg! Darum gibt es jetzt auch gute Nachrichten für alle Fans der großen Samstagabend-Sendung von Thomas Gottschalk: Zwei weitere Sonderausgaben sind für das Jahr 2022 sowie 2023 geplant.

Die nächste Show soll schon im Herbst stattfinden!

„Wetten, dass ..?“ kommt wieder zurück

Millionen Menschen haben im November die Sonderausgabe von „Wetten, dass ..?“ vor dem Bildschirm mitverfolgt. Die teilweise skurrile aber doch sehr liebevolle Sendung mit Moderator Thomas Gottschalk hat sich sehr schnell zum Quotenhit entwickelt und überzeugte auf voller Linie. Der Wunsch der Zuseherinnen und Zuseher: Wir wollen mehr! Und das sollen sie auch bekommen. Denn wie der deutsche Fernsehsender ZDF jetzt verkündet, gibt es auch 2022 und 2023 eine weitere Ausgabe der beliebten Samstagabend-Show.

Die nächste ist schon für den Herbst geplant – doch Datum und Ort sind noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass sich wieder zahlreiche hochkarätige Gäste auf der großen Couch versammeln werden, während uns Thomas Gottschalk auf eine Reise in unsere Kindheit mitnimmt.

Comeback nach zehn Jahren Pause

„Wetten, dass ..?“ galt einst als die größte und erfolgreichste Fernsehshow Europas. Doch 2011 war dann erstmal Schluss – zumindest mit Thomas Gottschalk als Aushängeschild. Denn der Moderator hat nach 25 Jahren das Mikrofon abgegeben und sich zurückgezogen. Für die Revival-Show haben der Sender und der 71-jährige Moderator etwas ganz Besonderes samt Retro-Flair angekündigt. Die Sendung sollte so stattfinden, wie wir sie in Erinnerung haben.

Und genau das war es offensichtlich auch, was viele gebraucht haben. Für einen Moment haben wir vergessen, dass wir uns sonst auf Plattformen wie TikTok, Instagram oder Netflix herumtreiben würden. Wir haben einen Ausflug in die Vergangenheit unternommen und sind daran erinnert worden, was diese Samstagabend-Show so besonders gemacht hat: Die Gäste, die etwas schrägen Gespräche mit dem Moderator und vor allem die Persönlichkeiten der Wettkandidatinnen und Kandidaten.

Das sagt Thomas Gottschalk dazu

Doch was hält das Gesicht von „Wetten, dass ..?“, Thomas Gottschalk, von dieser freudigen Nachricht? Im Bild-Interview verrät er: „Einmal im Jahr als Eventshow mache ich das gerne. Ich freue mich über die Entscheidung des ZDF. Die Zustimmung des Publikums beim Comeback hat sicher geholfen.“ Gottschalk war sich erst nicht ganz so sicher, ob der „alte Zauber“ noch funktionieren würde, wie er berichtet. „Es hat aber geklappt. Es gab ein paar Kritiker, die gemault haben, das wäre Fernsehen von gestern. Das war beabsichtigt – und ich kann und will nicht so tun, als wäre ich der Mann für morgen!“

Auch Frank Elstner, der Erfinder dieser Show, zeigt sich gegenüber der Bild erfreut: „Wir haben alle erlebt, wie sehr Thomas Gottschalk in dieser Show zu Höchstformen aufläuft und einfach in seinem Element ist.“ Ein Teil der weiteren Sendungen möchte Elstner aber nicht sein – maximal im Publikum, wie er verrät.