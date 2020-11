Im Moment können wir eigentlich nicht viel mehr machen, als zu Hause zu sitzen, spazieren zu gehen und beim Einkaufen im Supermarkt unseren Schokolad…äääh… Lebensmittel-Vorrat aufzustocken. Aber auch das kann den Geldbeutel ziemlich belasten.

Wir haben hier ein paar Tipps, wie ihr ganz leicht beim Einkaufen im Supermarkt Geld sparen könnt:

1. Schreibt eine Einkaufsliste

Bevor ihr einkaufen geht, überlegt erst einmal, was ihr wirklich braucht. Stellt einen Plan auf, welche Gerichte ihr in den nächsten Tagen zubereitet und welche Zutaten ihr dafür braucht. Auch die Snacks dürfen da natürlich nicht fehlen. Versucht euch dann aber beim Einkaufen auch wirklich an die Einkaufsliste zu halten und nicht noch Kleinkram oder exotische Süßigkeiten in den Wagen zu werfen.

2. Geht nicht hungrig einkaufen

Dieser altbekannte Tipp von Oma mag zwar offensichtlich sein, aber er ist tatsächlich Gold wert. Du hast gerade nicht wirklich etwas im Kühlschrank aber dein Magen knurrt so laut, dass deine Nachbarn ihren Fernseher lauter drehen müssen? Dann musst du wohl in den Supermarkt. Allerdings führen diese Spontan-Einkäufe oft dazu, dass man mehr kauft, als man tatsächlich braucht und auf lange Sicht auch viel mehr Geld ausgibt. Am besten du hast immer einen Notfall-Snack in der Küche versteckt, damit du zumindest den ersten großen Hunger stillen kannst.

3. Kauft einen Grund-Vorrat an Lebensmittel

Grundnahrungsmittel wie etwa Brot, Pasta, Reis und Gemüse sollten wir immer zu Hause haben. Denn daraus lassen sich easy leckere Speisen zubereiten. Außerdem werden diese Produkte nicht so schnell schlecht. Kauft aber immer nur so viel, wie ihr auch tatsächlich in nächster Zeit essen könnt, denn sonst müssen verdorbenes Gemüse und hartes Brot ungegessen in den Müll wandern.

4. Kocht simple Gerichte

Ab und zu gönnen wir dem Gourmet in uns gerne ein extravagantes Gericht wie etwa selbstgemachtes Beef Tartar oder Quiche Lorraine. Um unsere Geldbörse aber nicht allzu sehr zu belasten, sollten wir unsere täglichen Gerichte simpel, aber dennoch köstlich halten. Zum Beispiel eine schnell zubereitete Kartoffel- oder Kübiscremesuppe. Davon kann man auch gleich mehr machen, den Rest einfrieren und hat die nächsten Tage genug zu essen, ohne in den Supermarkt zu müssen.

5. Kauft regional und saisonal

Anders als man glauben möchte, sind regionale Lebensmittel nicht immer teurer. Achtet auch darauf saisonal einzukaufen – also Erdbeeren im Mai, Bananen im Sommer, Kohl im Winter. Denn oftmals ist es günstiger, Lebensmittel wie Obst und Gemüse dann zu kaufen, wenn sie gerade in Saison sind. Immerhin gibt es zu diesen Zeiten kaum Lieferschwierigkeiten, weshalb auch die Preise günstiger sind. Und gleichzeitig unterstützt ihr damit auch noch die heimische Wirtschaft – Win-Win! #supportyourlocals

6. Schaut in euren Postkasten

Die Werbung im Postkasten kann ganz schön nerven. Aber manchmal ist der Papier-Haufen auch sehr nützlich. Denn immer wieder schicken Supermärkte Gutscheinhefte und Rabatt-Angebote aus. Schaut einfach mal rein. Vielleicht könnt ihr beim nächsten Bier- oder Sekt-Einkauf ja etwas einsparen.