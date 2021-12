Es ist eines der legendärsten Promi-Interviews ever: In einem Gespräch mit Journalistin Diane Sawyer spricht Britney Spears über die schmerzhafte Trennung von Justin Timberlake und bricht dabei in Tränen aus. Auf Instagram äußerte sich die Sängerin nun dazu.

Die damals 22-Jährige sei zu dem Interview gezwungen worden.

Britney Spears rechnet mit Fernsehmoderatorin ab

Man könnte meinen, nach soviel Jahren ist Gras über die Sache gewachsen – aber ein Megastar wie Britney Spears vergisst offenbar nicht! Im Jahr 2003 gab die Sängerin ein emotionales Interview für die US-Fernsehlegende Diane Sawyer. Im Laufe des Gesprächs und vieler sehr persönlicher Fragen brach der Star vor laufender Kamera in Tränen aus. Die Bilder der völlig aufgelösten Britney gingen um die ganze Welt.

Vor allem aus heutiger Sicht, ist das Interview mehr als kritisch. Sawyer sprach die Sängerin auf die Fremdgehgerüchte mit Justin Timberlake an. Dabei gab sie ihr unmissverständlich die Schuld am Liebes-Aus. Aber sie bohrte auch nach, als es um Britneys Unschulds-Image ging. Indirekt wollte Sawyer wissen, wie es zusammenpasst, dass Britney sich so sexy inszeniere, wenn sie doch eigentlich als bibeltreue Jungfrau gelte? Britney blieb damals stets höflich.

Britney sei zu Interview gezwungen worden

Auf Instagram richtet sich Britney nun aber an die Journalistin. Dazu postete die Sängerin einen Screenshot ihrer Notizen. Klar ist: Britney nimmt das Erlebte von damals noch mit. Sie sei zu der Zeit sehr verletzt gewesen, sei aber von ihrem Vater und ihrem Management dazu gezwungen worden.

„Mein Manager brachte diese Frau zu mir nach Hause. Er zwang mich dazu, im nationalen Fernsehen mit ihr zu sprechen.“, schreibt die „Baby One More Time“-Sängerin. Unter anderem stört Britney auch eine Frage zu ihren Shopping-Gewohnheiten. „Sie fragte mich, ob ich ein Shopping-Problem hätte! Wann hatte ich ein Problem mit dem Einkaufen? Als ich meine Wohnung nie verlassen habe?“, dabei bezieht Britney Stellung zu noch einer der harmloseren Fragen.

„Ich stand unter Schock“

Diane Sawyer ging nach und nach in die Tiefe und sprach Britney auch auf Justin Timberlake an. Offenbar immer noch ein Wunder Punkt für den Popstar: „Etwas, das ich damals nicht erzählt habe, war, dass ich nach der Trennung nicht mehr sprechen konnte. Ich habe sehr lange mit niemandem geredet. Ich stand unter Schock. Es war ziemlich schwach von meinem Vater und drei Männern, vor meiner Tür aufzutauchen, als ich kaum sprechen konnte. Zwei Tage später brachten sie Diane Sawyer in mein Wohnzimmer. Sie zwangen mich, zu reden!“

„Ich war ein Baby. Ich war 22 und habe es nicht verstanden“, schreibt Britney in dem langen Statement. Zum Schluss ihrer Notizen spricht sie Diane Sawyer direkt an. Sie wisse nun Bescheid und fordere sie auf, „ihren weißen Hintern zu küssen„. Ihr Post wurde mittlerweile wieder gelöscht.