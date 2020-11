Das Herz ist unser wichtigster Muskel und wir sollten besser auf ihn aufpassen. Das kannst du ganz einfach mit ein paar gesunden Lebensmitteln erreichen.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Todesursache Nummer eins in Deutschland und Österreich. Dabei sind 90 Prozent der Herzinfarkte wegen einem ungesunden Lebensstil entstanden. Wenn wir ein bisschen auf unsere Ernährung achten, können wir unserem Herzen aber etwas Gutes tun. Diese Lebensmittel lassen dein Herz höher schlagen:

1. Grünes Blattgemüse

Spinat, Mangold, Blattsalat oder Kohl – Diese Lebensmittel sind reich an Mineralstoffen und Vitaminen, am wichtigsten ist hier das Vitamin K. Denn es verbessert die Gefäße und senkt den Blutdruck. Wenn du reichlich grünes Gemüse isst, dann senkt es das Herzinfarktrisiko sogar um 16 Prozent.

2. Vollkorn

Die Stoffe in Vollkorn senken das unerwünschte Cholesterin. Das hält die Gefäße flexibel und durchlässig. Außerdem ist es für dein Herz unglaublich gesund. Drei Portionen von Vollkorn-Lebensmittel senken das Herzinfarktrisiko sogar um 22 Prozent. Also ran ans Vollkorn!

3. Beeren

Ihr wollt den perfekt Herz-Schutz zum Naschen? Dann sind Erd-, Him-, Brom- oder Heidelbeeren genau das richtige, denn sie sind reich an Antioxidantien. Das wirkt sich positiv auf den Blutdruck aus und verringert die Wahrscheinlichkeit an Entzündungen.

4. Fisch

Es sind die Omega-3-Fettsäuren in Lachs und anderem fettreichen Fisch, die das Herz vor einem Infarkt schützen. Diese Fische reduzieren die Blutfette, welche die Verengung der Blutgefäße fördern. Außerdem senken die Fettsäuren den Blutdruck.

5. Nüsse

Vor allem Walnüsse sind eine Quelle für gesunde Mikronährstoffe unseren Körper. Und ihr solltet davon sogar täglich eine handvoll essen. Auch Mandeln sind besonders gut für dein Herz. Sie sind voll von Ballaststoffen und reich an Fettsäuren, dadurch sinkt das Cholesterin.