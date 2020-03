Seit den geltenden Ausgangsbeschränkungen sind auch Friseurbetriebe und Beautysalons geschlossen. Viele versuchen sich jetzt daran, die Haare selbst zu schneiden. Mit der richtigen Anleitung steht einem selbst gemachten Haarschnitt nichts mehr im Weg. Die folgenden Steps sollen euch dabei helfen.

Was also tun, wenn der Pony zu lang ist, die Haare kaputt sind und man Bock auf Veränderung hat? Ganz einfach: Ran an die Schere und selbst schneiden.

Haare selbst schneiden: So gelingt’s

Sich selbst oder anderen die Haare zu schneiden, ist nicht so einfach wie es aussieht. Wenn ihr folgende Steps beachtet, dann dürfte eigentlich nichts schiefgehen.

1. Das richtige Werkzeug

Am besten gelingt der Schnitt natürlich mit einer echten Haarschneide-Schere. Von Haushaltsscheren raten wir ab! Was ihr auch nicht vergessen dürft: Einen Kamm.

2. Die richtige Ausgangslage für eure Haare

Am besten die Haare immer im trockenen Zustand schneiden, da ihr dann sofort das Endergebnis vor Augen habt.

3. Der richtige Schnitt

Wichtig ist: Je simpler der Haarschnitt, desto besser ist das Endergebnis. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass ihr nie mehr als 2,5 cm an Länge abschneidet.

4. Das richtige Endergebnis

Wenn ihr euch einfach nur die Spitzen schneiden wollt und alle Haare dieselbe Länge haben, dann einfach einen Mittelscheitel vom Haaransatz bis zum Nacken ziehen und die Haare in zwei Hälften teilen. Die legt ihr dann jeweils nach vorne über die Schultern. Dann die Haare in der gewünschten Länge (remember: Nie mehr als 2,5 cm abschneiden) zwischen Zeigefinger und Mittelfinger nehmen und die Spitzen unterhalb der Finger abschneiden. Bitte beachtet dabei, dass ihr nur mit der Scherenspitze arbeitet und Schnitt für Schnitt schneidet. Dabei solltet ihr immer wieder beide Hälften vergleichen, um keine Schieflage in eure Frisur zu bringen.

Der beliebteste DIY Haarschnitt ist wohl den Pony zu kürzen. Zuerst trennt ihr euren Pony mithilfe eines Kamms von den restlichen Haaren ab. Die äußersten Haarsträhnen, die direkt an eure Stirnfransen angrenzen, könnt ihr dabei lassen. Dann nehmt ihr die komplette Partie über eurem Nasenrücken zwischen Zeige- und Mittelfinger zusammen und beginnt mit dem ausfransen. Dabei schneidet ihr die Spitzen des Ponys ganz vorsichtig immer zwei bis drei Millimeter ein. Das wiederholt ihr dann so lange, bis euer Pony die gewünschte Länge erreicht hat. Kleiner Tipp: Erstmal nicht zu viel abschneiden, denn kürzer kann man immer noch.

Wer’s ein bisschen anspruchsvoller möchte, der kann sich an einem Stufenschnitt versuchen. Dazu müsst ihr eure Haare zu einem sehr hohen und strengen Pferdeschwanz binden, der exakt auf der Mitte eures Kopfes liegt. Den Zopf dann senkrecht nach oben halten und die Haarspitzen zwischen Zeige- und Mittelfinger nehmen und waagrecht abschneiden. Ihr könnt eure Spitzen auch vereinzelt ausfransen, indem ihr sie zwei bis drei Millimeter einschneidet.