Geldbörse, Smartphone und Schlüssel – drei Dinge, die in keiner Handtasche fehlen dürfen. Doch auf was sollte keine Fashionista verzichten, wenn sie ihre It-Bag schwingt? Wir haben sieben Must-Haves, die auf keinen Fall in euren Handtaschen fehlen dürfen:

1. Gesunder Snack

Wie wir alle wissen, steckt in jeder von uns eine kleine Snackerella! 😜 Für den kleinen Hunger zwischendurch sollte Frau immer einen Snack in der Handtasche haben. Dabei muss es nicht der Schokoriegel sein. Gesunde Knabbereien wie Nüsse, getrocknetes Obst oder ein leckerer Müsliriegel schmecken nicht nur gut. Sie versorgen den Körper mit wertvollen Stoffen und liefern uns Energie. 🔝

2. Ein Refresher

Nein, die Rede ist nicht von Feuchttüchern, sondern einem wahren Allrounder für jede Jahreszeit! 😍 Das neue und erfrischende Feuchtigkeitsspray mit Bio-Feigenkaktusextrakt von Weleda befeuchtet eure Haut nicht nur bis zu 12 Stunden. Die leichte, fettfreie Formel stärkt eure Haut mit jedem Sprühstoß und verfeinert sichtbar euer Hautbild. ✨

3. Beauty Bag

Ein kleines Kosmetiktäschchen ist das Herzstück jeder Damenhandtasche. Fehlen darf darin auf keinen Fall der Lieblingslippenstift sowie ein Kompaktpuder, um glänzende Haut zu mattieren. 👄 Auch Concealer und ein Mini-Haarspray sowie Nagelfeile und Pflaster sind nützliche Beauty-Tools für unterwegs. Ebenso eignen sich kleine Parfumproben ideal für die Handtasche. 🌺

4. Spieglein, Spieglein…

… an der Wand! 😁 Sitzen Frisur und Make-up? Hängen noch Essensreste zwischen den Zähnen? Ein kleiner Taschenspiegel hilft, diese Fragen zu klären. Am besten packt ihr auch noch eine kleine Bürste oder einen Kamm dazu. Dann kann die Mähne, gerade vor Dates, notfalls schnell gebändigt werden – egal, ob in der U-Bahn, im Café oder im Office.

5. Die drei D’s!

Deo, Duft und Desinfektionsmittel it is! 😎 Warum diese drei Dinge nicht fehlen dürfen? Weil sie wichtig sind! Nach einem langen Tag, oder mit einem falschen Outfit (wir alle kennen ein doofes Material!!!) kann ein Deo wahre Wunder bewirken. Nach der Mittagspause riecht man nach dem gesamten Lokal? Hallo, Parfüm! Und dass ein Desinfektionsmittel auch nie verkehrt ist, wissen wir seit diesem Jahr auch alle. Bakterieeeeen! 🙊

6. Wasser marsch

Stay hydrated! 💧 Jede von uns kennt diesen Spruch und man sollte ihn wörtlich nehmen. Gerade wenn man viel unterwegs ist, vergisst man gerne viel zu trinken. Eine kleine Wasserflasche sollte, gerade wenn man unter Kreislauf- oder Kopfschmerzen leidet, in keiner Handtasche fehlen. Also ran an die Waterbottles, fertig, LOS! 😏

7. Tampons/Binden

Eigentlich hat man ja im Blick, wann man seine Tage bekommt. Eigentlich. 😅 Das heißt: manchmal eben auch nicht. Sei es aufgrund von Stress, Vergesslichkeit oder sonst irgendeinem Grund. Und genau für solche Fälle ist es gut, wenn die Handtasche auch als Lagerort für ein paar Tampons oder Binden dient. Einfach in ein kleines Kosmetiktäschchen geben und schon hat man diese immer und überall griffbereit. 🔝

