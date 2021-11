Die allseits beliebte – und auch skurrile – Samstagabendshow „Wetten, dass..?“ feierte gestern das Comeback auf den Fernsehbildschirmen. Das Revival wird im Netz gefeiert und sorgt für einen Quotenhit.

Zu sehen gab es Stars, emotionale Momente und natürlich eine Baggerwette!

„Topp, die Wette gilt“

Wer diesen Satz hört, wird vermutlich gerade von Kindheitserinnerungen träumen. Denn vor einigen Jahren noch sah der Samstagabend bei vielen Familien oft so aus: Man macht es sich vor dem Fernseher gemütlich, hat Snacks und Getränke bereit und genießt eine 3 Stunden lange (manchmal auch längere) Show, die von Thomas Gottschalk moderiert wurde. Die Stars geben sich die Klinke in die Hand, nehmen am überdimensional großen Sofa Platz und bangen darum, ihre Wetteinsätze nicht einlösen zu müssen.

Denn was die Show ausmachte, waren allerhand skurrile, lustige und beeindruckende Wetten. Doch mit der Zeit ging es bergab mit den Zuschauerquoten. Nichtmal Michelle Hunziker als Moderationspartnerin kann die Stimmung retten. Dann, 2010, passiert ein schrecklicher Unfall. Wettkandidat Samuel Koch verletzt sich während seines Auftritts so schwer, dass er heute im Rollstuhl sitzt. Thomas Gottschalk legt daraufhin sein Amt als langjähriger Moderator und Frank-Elsner-Nachfolger nieder.

Markus Lanz führt die Samstagsabendshow dann noch einige Jahre – eher erfolglos – weiter. Bis das Ende von „Wetten, dass..?“ verkündet wurde. Bis jetzt! Denn gestern Abend feierte die Show anlässlich ihres 40. Jubiläums ihr großes Revival. Durch den Abend führten, wie in guten, alten Zeiten, Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker.

Revival stellt Rekordquote auf

Dass die Show gut angekommen ist, beweist die Rekordquote, die gestern aufgestellt wurde. Die Jubiläumsshow verfolgten laut DWDL 13,8 Millionen Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil von 45,7 Prozent. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag die Quote sogar bei über 50 Prozent.

Nach Gottschalks Abschiedsshow 2011, hatte „Wetten, dass ..?“ im Jahr 2005 zum letzten Mal annähernd so viele Zuseher. Zum Vergleich: Die Pro-Sieben-Show „The Masked Singer“, die ebenfalls gestern Abend lief, verfolgten 1,12 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 12,8 Prozent entspricht.

„Wetten, dass..?“ wird im Netz gefeiert

Die Jubiläumsausgabe hatte für jeden Geschmack etwas zu bieten. Helene Fischer, Abba, Udo Lindenberg und Überraschungsgast Frank Elsner begeisterten das Publikum. Für die Millenials waren Joko und Klaas zuständig, die sich von ihrer besten Seite zeigten. Und auch die jüngere Generation war happy: Die Social-Media-Stars Lisa und Lena berichteten aus dem Backstage-Bereich, Zoe Wees rockte die Bühne und „Elsa“ sowie „Anna“ aus „Frozen“ gaben eine Musical-Einlage zum Besten.

Und dann waren da natürlich auch noch die Wetten. Von einem Hund, der ganz brav Müll trennte (und damit um einiges intelligenter ist, als so mancher Mensch), über zwei Frauen, die Songs anhand eines Klobürsten-Rhythmus erkannten (jap), war alles mit dabei. Doch „Wetten, dass..?“ wäre nicht „Wetten, dass..?“, wenn es nicht auch noch eine Bagger-Wette geben würde. Und das Publikum wurde nicht enttäuscht.

Überraschenderweise kam die Sendung auch im Netz richtig gut an! Die meisten wünschen sich, dass „Wetten, dass..?“ wieder zurückkommt. Zumindest einmal pro Jahr. Viele teilten auch ihre Bewunderung an das Team, eine Sendung in der Größenordnung auf die Beine gestellt zu haben. Und natürlich gab es auch den ein oder anderen lustigen Kommentar. Die besten Reaktionen vom Revival haben wir für euch zusammengefasst.

Natürlich hat Thomas Gottschalk wieder mit der Sendung überzogen. Die Fans fanden’s lustig. Wenn aus Klaas Björn wird…

Joko und Klaas um 20:15 VS Am Ende der Show #WettenDass pic.twitter.com/V5v7Q5Mg26 — Тhomas (@thomas__2290) November 6, 2021

Das wäre fast schon eine eigene Wette wert gewesen:

Sind wir doch mal ehrlich. Wie viele Zuschauer haben erwartet, dass Gottschalk die Sendung pünktlich beendet? #Wettendass pic.twitter.com/9Y2ev2ZSwH — Toni (@Toni62344641) November 6, 2021

Hausmeister oder doch eher Benny Andersson von Abba?

Gottschalk, wie er dem Hausmeister der Messe erklärt, dass es heute doch länger dauert. #Wettendass pic.twitter.com/sK1BxaBGAM — Johannes (@JohannesBln) November 6, 2021

Selbst Netflix schlägt vor, mal wieder lineares Fernsehen zu schauen:

Darauf haben wir doch ALLE nur gewartet:

Der Auftritt von Fernseh-Legende Frank Elsner war für viele ein Highlight:

Fernsehgott Frank Elstner darf die vielleicht allerletzte Wette bei #Wettendass präsentieren.



Mein Herz platzt gleich aus der Brust. 😍 pic.twitter.com/p2vKWhmvtS — Benny Illinger (@IamIllgner) November 6, 2021

Soll „Wetten, dass..?“ einmal im Jahr zurückkommen? Fans sind sich einig: