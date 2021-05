Die Kultband ABBA aus den 70ern kommt wieder zurück! Das verkündete Bandmitglied Björn Ulvaeus in einem Interview mit der New York Times. Alle vier Mitglieder stehen bereits im Studio und nehmen gleich zwei neue Songs auf.

Außerdem ist auch eine “Hologramm-Tour” geplant. Dabei werden die Bandmitglieder virtuell auf der Bühne zu sehen sein.

ABBA Comeback: Kultband kommt 2021 zurück

Wir können uns schon bald wieder auf neue Musik von ABBA freuen. Das verkündete Mitglied Björn Ulvaeus im Gespräch mit der “New York Times”. Er versprach in dem Interview, dass es noch in diesem Jahr zwei neue Songs von ihm und seinen Band-Kollegen Agnetha Fältskog, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad geben wird. Aber wir können uns 2021 nicht nur auf Neuheiten der Band freuen. Angeblich wollen sie auch gemeinsam ein paar echte Klassiker neu interpretieren. Sie stehen bereits gemeinsam im Studio und nehmen neue Musik auf. Das sei das erste Mal seit 40 Jahren, dass sie wieder gemeinsam arbeiten, so der Musiker. Zwischen den vier Mitgliedern gebe bis heute eine starke Bindung und man sei sehr gut befreundet, so der 76-Jährige im Interview. Ein großes Geheimnis bleibt aber weiterhin das genaue Release-Datum. Insider behaupten allerdings ebenfalls gegenüber der New York Times, dass wir uns schon im Sommer 2021 auf ABBA freuen dürfen.

Comeback immer wieder verschoben

Nach dem unglaublichen Erfolg der Band in den 70ern trennte sich ABBA 1982. Angeblich im Streit. Denn es soll Spannungen zwischen allen den Vieren gegeben haben. Eigentlich waren die Bandmitglieder Björn und Agnetha, sowie Benny und Anni-Frid nämlich verheiratet. Björn und Agnetha ließen sich allerdings 1980 scheiden, Benny und Anny-Frid dann ein Jahr später. Die Spannungen sollen schließlich auch zur Trennung der Band geführt haben. Seither warten Fans gespannt auf eine Reunion. Doch obwohl ABBA bereits 2018 ankündigt hatte, zwei neue Songs herausbringen wurde daraus nichts. Zuletzt kündigte Bandmitglied Björn im April 2019 an, dass im Herbst 2019 neue Musik kommen würde. Die zwei neuen Songs „I Still Have Faith in You“ und „Don’t Shut Me Down“ waren eigentlich schon bestätigt und sollten 2020 veröffentlicht werden. Und auch eine “Hologramm-Tour” war für 2020 geplant. Dann machte Corona dem Comeback der Kultband allerdings einen Strich durch die Rechnung. Doch das soll 2021 endlich nachgeholt werden!

Wann genau die neuen Songs veröffentlicht werden und die virtuelle Tour starten soll, ist aber noch nicht bekannt.