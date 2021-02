Kaum zu glauben! Der britische Mathematiker Christian Yates hat berechnet, dass alle Coronaviren auf der Welt zusammen nur in eine einzige Cola-Dose passen würden. Und das, obwohl jeder Infizierte durchschnittlich zehn Milliarden Viren in sich trägt.

Seine Berechnungen zeigen außerdem, dass sich täglich drei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infizieren.

Alle Coronaviren passen in eine Cola-Dose

Das Coronavirus hat die Welt seit mittlerweile knapp einem Jahr fest im Griff. Kaum zu glauben, dass der Grund für Lockdowns, hohe Todeszahlen und überfüllte Krankenhäuser so unglaublich klein ist. Der britische Mathematiker und Buchautor Christian Yates hat nämlich herausgefunden, dass wenn man die Dichte aller Coronaviren zusammenrechnen würde, sie noch immer in eine einzige Cola-Dose passen würden.

Zehn Milliarden Viren in infzierten Personen

Um das herauszufinden musste der Mathematiker drei Dinge beachten: Wie viele Coronaviren befinden sich in einer infizierten Person? Wie viel Personen sind weltweit infiziert? Wie groß sind die Viren?

Jeder Infizierte trägt im Schnitt zehn Milliarden der Coronaviren in sich. Doch die Viren sind so unglaublich klein, dass sie nur mit Mikroskopen sichtbar sind. Am Ende kam heraus, dass alle Coronaviren der Welt zusammen ein Volumen von 160 Milliliter einnehmen. Damit würden sie mit Abstand in eine Cola-Dose passen – und es wäre sogar noch Platz für mehr. Denn in eine herkömmliche Dose passen etwa 330 Milliliter. Verrückt, wenn man bedenkt, was dieses Virus bisher bereits auf der Welt angerichtet hat.