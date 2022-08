Die Deadline rückt immer näher und man hat noch überhaupt nichts gemacht – wer kennt dieses Gefühl noch? Doch der Drang zum Prokrastinierer-Dasein kann auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Denn diese drei Sternzeichen sind geborene Prokrastinierer.

Fische

„Das schaffe ich auch morgen“, ist wohl einer der häufigsten Sätze der Fische. Denn dem Tierkreiszeichen läuft einfach viel zu oft die Zeit davon. Der Grund dafür: sie sind schlichtweg zu verträumt und lassen sich ständig ablenken.

Sitzen sie etwa in der Bibliothek, um endlich ihre Arbeit anzufangen, entdecken sie plötzlich ein neues Buch, das sie noch nicht kennen oder verbringen die Stunden im Lesesaal lieber damit, den süßen Typen gegenüber anzuschmachten. Das sind zwar alles sehr legitime Dinge zum Zeitvertreib, hilft der Disziplin der Fische aber so gar nicht.

Doch das Ganze hat auch etwas Gutes: denn die Fische schaffen es auf den letzten Metern dann doch immer, sich zusammenzureißen und das Projekt fertigzustellen.

Krebs

Bei den Krebsen hängt das Dasein als Prokrastinierer eng mit ihrem Wunsch nach Perfektion zusammen. Denn die Krebse können es einfach nicht ertragen, eine Aufgabe nicht zu vollkommener Zufriedenheit zu erfüllen. Weil sie so große Angst davor haben, etwas falsch oder nicht ganz perfekt zu machen, fangen sie erst gar nicht damit an.

Zumindest so lange nicht, bis der Druck der immer näher kommenden Deadline schon so schwer auf ihren Schultern lastet, dass sie es kaum mehr aushalten können. Krebse gehören deshalb zu jenen Menschen, die sich zwar fein säuberlich einen Lernplan zusammenstellen, diesen dann aber in der Sekunde fallen lassen, in der sie ihn nicht vollständig einhalten können. Stattdessen schieben sie das Lernen dann bis zur Nacht vor der Prüfung vor sich her und lernen dann alles in letzter Sekunde.

Schütze

Schützen fühlen sich schnell überfordert, schaffen es aber einfach nicht, Nein zu sagen. Sie befüllen ihre Kalender deshalb mit unendlich vielen Aufgaben, Terminen und Treffen und gehen unter all den Abgaben und To Dos immer mehr unter.

Wenn sie dann einmal den Überblick verlieren, schieben sie wirklich alles vor sich her. Sei es den Wohnungsputz, das lang ersehnte Date oder das Weiterarbeiten an einem wichtigen Projekt. Schützen schaffen es einfach nicht, klare Prioritäten zu setzen und werden dadurch zum absoluten Prokrastinierer. Denn wenn sie nicht wissen, womit sie anfangen sollen, lassen sie gleich alles bleiben.