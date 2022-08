Nach dem tragischen Autounfall meldet sich jetzt die Familie von Schauspielerin Anne Heche zu Wort und gibt ein erstes Update zu ihrem gesundheitlichen Zustand.

Heche erlitt schwere Verbrennungen.

Anne Heche in schweren Autounfall verwickelt

Es war ein schrecklicher Crash, denn Schauspielerin Anne Heche am Freitag erlebte. Mit ihrem Auto raste der Star nämlich in ein Wohnhaus – sowohl das Haus als auch das Auto, in dem sie saß, gingen daraufhin in Flammen auf.

Eine Szene, die Augenzeugen als richtiges Horrorszenario beschreiben. 59 Feuerwehrleute mussten den Brand löschen; Heche wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. „Ich war mir sicher, dass die Fahrerin tot ist; dass sie verbrannt war.“, schildert ein Augenzeuge gegenüber der Daily Mail. „Es dauerte mindestens 30 Minuten, bis die Feuerwehr die Flammen gelöscht und sie aus dem Auto gezogen hatte!“

„Sie hat Glück, dass sie noch lebt“

Eine ihr nahestehende Quelle verriet CNN dann erste Details über ihren Zustand: „Anne liegt auf der Intensivstation, sie hat Glück, dass sie noch lebt“, erklärt der Insider. „Sie hat schwere Verbrennungen und eine lange Genesungszeit vor sich. Ihr Team und ihre Familie versuchen immer noch zu verarbeiten, was zu dem Unfall geführt hat.“

Zahlreiche Kolleg*innen, Freund*innen und Wegbegleiter*innen der Emmy-Preisträgerin meldeten sich in den vergangenen Stunden via Social Media zu Wort und schickten Genesungswünsche und Gebete an Anne Heche. Ihr Ex-Partner James Tupper postete etwa ein Instagram-Bild und schrieb: „Gedanken und Gebete für diese schöne Frau, Schauspielerin und Mutter. Wir lieben dich.“ Auch zahlreiche Fans hoffen online, dass sich Anne bald erholen wird.

Familie bestätigt: Anne Heche ist in „stabilem Zustand“

Und jetzt gibt es auch ein erstes Update zu ihrem Gesundheitszustand. Denn die Familie der Schauspielerin lässt über einen Sprecher erklären, dass Anne in einem „stabilen Zustand“ ist.

„Ihre Familie und Freunde bitten, an sie zu denken, für sie zu beten und ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren“, so der Vertreter. Wie genau es überhaupt zu dem Unfall kommen konnte, versucht derzeit die Polizei herauszufinden.