Nein, das ist kein Scherz. Courteney Cox hat ihr Anwesen verkauft, weil es angeblich verflucht war. Eine Begegnung mit einem Geist sorgte für ihren Auszug.

Die Geschichte dahinter erzählt sie jetzt im Interview mit Jimmy Kimmel.

Courteney Cox erzählt von übernatürlichen Ereignissen in ihrem Haus

Courteney Cox hat als Schauspielerin schon den ein oder anderen Horror erlebt. In den „Scream“-Teilen bekämpfte sie Serienmörder mit Masken und auch in ihrem neuen Projekt „Shining Vale“ wird es unheimlich. Im realen Leben hatte die Schauspielerin bisher aber keine Angst vor dem Übernatürlichen und glaubte auch nicht an Geister.

Ihr Anwesen in Los Angeles kam ihr deshalb auch nie unheimlich vor – zumindest bis vor Kurzem. „Es war das Haus von Gypsy Rose Lee und Carole King“, erzählt Courteney in der Jimmy Kimmel Show. Die Schauspielerin und die Sängerin lebten eine Zeit lang gemeinsam in dem Haus.

Als Carole King dann ihr altes Haus und Courteney besucht, erzählt sie ihr, dass das Haus einige Besonderheiten habe. „Sie sagte, dass es eine Scheidung gegeben hatte, die wirklich hässlich war, und dass es einen Geist im Haus gab. Und ich dachte mir, ja, was auch immer“, sagt Courteney. Ein bisschen beunruhigend war das Ganze für sie aber schon, weshalb sie eine Séance mit Carole King in dem Haus veranstaltete; jedoch erfolglos.

„Wissen Sie, dass es in diesem Haus spukt?“

Aber Carole King blieb nicht die Einzige, die in dem Haus Übernatürliches spürte. Ganz im Gegenteil. „Andere Leute, die mit mir dort übernachteten – Freunde von mir – sagten, sie hätten eine Begegnung mit einer Frau gespürt, die auf der Bettkante saß“, schildert Courteney. Das alles war zwar beunruhigend, für die Schauspielerin jedoch noch kein Grund zur Panik.

Erst eine Unterhaltung mit einem UPS-Lieferanten sorgte dafür, dass der „Friends“-Star nicht länger in dem Haus bleiben wollte. „Ich öffnete die Tür und er sagte: ‚Wissen Sie, dass es in diesem Haus spukt?'“, schildert Courteney die Begegnung. „Und ich sagte: ‚Ja, warum? Wie kommst du darauf?‘ Und er sagt: ‚Weil da jemand hinter dir steht.'“

Mehr brauchte die Schauspielerin nicht. Denn diese Begegnung sorgte dafür, dass sie nicht länger alleine in dem Haus schlafen wollte und es letztlich sogar verkaufte.