Am Dienstag (12. Jänner) hätte Glee-Star Naya Rivera ihren 34. Geburtstag gefeiert. Im Juli vergangenen Jahres starb die Schauspielerin bei einem Bootsausflug.

Nun teilte ihr Ex-Mann ein emotionales Posting zu ihrem Geburtstag.

Naya Rivera: Ex Ryan Dorsey postet rührende Worte an ihrem Geburtstag

Im Juli vergangenen Jahres wurde die Schauspielerin nach einem Bootsausflug mit ihrem 5-jährigen Sohn als vermisst gemeldet. Tagelang suchten Einsatzkräfte nach der 33-Jährigen. Dann die traurige Nachricht: Man fand ihre Leiche im See. Die “Glee”-Darstellerin ist laut Obduktionsbericht ertrunken. Am Dienstag (12. Jänner) hätte sie ihren 34. Geburtstag gefeiert. Anlässlich dessen postete ihr Ex-Mann und Vater ihres Sohnes nun rührende Worte auf Instagram und teilte ein gemeinsames schwarz-weiß Foto mit Naya und Josey. “Dass du weg bist, ist genauso surreal wie es real ist. Nichts ergibt noch Sinn”, so Ryan Dorsey.

Nach dem Tod der Schauspielerin kümmert sich nun ihr Ex-Mann und Vater des Sohnes, Ryan Dorsey um den Kleinen. Dabei soll er außerdem Unterstützung von Nayas Schwester bekommen.

Hollywood trauert um Naya

Neben Ex-Mann Ryan Dorsey trauern auch andere Hollywood-Kollegen anlässlich Nayas Geburtstag um die Schauspielerin. So postete etwa auch Demi Lovato eine Erinnerung an ihre verstorbene Freundin und teilte einen gemeinsamen Video-Clip.