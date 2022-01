Wer Silvester in der texanischen Stadt Texarkana verbracht hat, hat bestimmt eine der aufregendsten Neujahrsstorys zu bieten. Denn hier kam es zum Jahreswechsel zu einem besonderen „Wetterphänomen“. Es regnete nämlich minutenlang Fische vom Himmel.

Nein das ist kein Scherz!

Tierregen: Fische fallen vom Himmel

Na gut, wer gedacht hat, dass 2021 ohne große Zwischenfälle und kuriose Ereignisse endet, hat vermutlich den Großteil des Jahres verschlafen. Was in der texanischen Stadt Texarkana zum Jahreswechsel passiert ist, hatten aber vermutlich nur die wenigsten auf ihrer 2021-Bingokarte. Denn hier kam es zu einem „Tierregen“.

Das bedeutet, dass kleine Wassertiere wie Frösche, Krebse und kleine Fische von Wasserfontänen oder Luftzügen mitgerissen werden. Sie steigen also in die Luft auf und fallen anschließend gemeinsam mit dem Regen wieder auf die Erde.

Konkret bedeutete das für Texarkana, dass es kleine Fische regnete. Wie der offizielle Facebook-Account der Stadt bestätigte, regnete es zahlreiche Fische auf Wiesen und Felder. Und zwar mehrere Minuten lang.

Tierregen bereits in der Vergangenheit

Gegenüber dem Nachrichtensender WCIA schildert ein Mann die Situation: „Es gab einen lauten Donnerschlag und als wir die Tür zur Bucht öffneten, schaute ich nach draußen und es regnete sehr stark und ein Fisch schlug auf dem Boden auf“, erzählte er. „Und dann sagte ich: ‚Es regnet Fische!‘ Und die Fische fielen hier und überall hin.“

Auch die Stadt selbst zeigt sich auf Facebook erstaunt, betont aber, dass der Vorfall gar nicht so selten ist. „Das ist zwar ungewöhnlich, aber es kommt vor, wie man heute an mehreren Stellen in Texarkana sehen kann“, heißt es in dem Posting. Tatsächlich gab es in der Vergangenheit bereits ähnliche Fälle, zum Beispiel 2017 in Kalifornien.

„Sharknado ist doch nicht so lächerlich wie ich dachte“

Für die Stadt war es auf jeden Fall ein außergewöhnliches Ereignis. Auch deshalb fordert sie auf Facebook auf: „zeigt uns eure Fischbilder!“ Diesem Aufruf folgen hunderte Nutzerinnen und Nutzer und teilen ihre Bilder und Erlebnisse während dem Fischregen. So schreibt ein Mann etwa: „Ich hätte es definitiv nicht geglaubt, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte!“

Der Fischregen sorgt online auch für viel Unterhaltung. So scherzt ein Mann auf Facebook: „Jemand spielt hier Jumanji„, während eine andere Nutzerin betont: „Hmm also Sharknado ist doch nicht so lächerlich wie ich dachte“. Aber bevor wir jetzt die nächste Angst bei euch ausgelöst haben, eine kleine Entwarnung: Die Fische waren nur bis zu zwölf Zentimeter groß – von herunter regnenden Haien sind wir also zum Glück noch ein bisschen entfernt.

via GIPHY