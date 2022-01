Großen Mut hat ein Polizistenpaar aus Österreich während eines Langstreckenflugs bewiesen. Die beiden haben einen Passagier überwältigt, der begonnen hat im Flugzeug zu randalieren.

Die Maschine war gerade auf dem Weg nach Kanada.

Polizistenpaar bringt Randalierer zur Strecke

Nicht selten hört man mittlerweile Horrorgeschichten aus Flugzeugen, wie etwa, dass ein Passagier die Fassung verliert und völlig ausrastet. Gerade auf engstem Raum ohne Fluchtmöglichkeit kann das sehr schnell zu einer großen Panik führen. Erst kürzlich ist es auf einem Langstreckenflug nach Kanada wieder zu einer derartigen Situation gekommen.

Zwei Stunden nach dem Start der Maschine fing ein Mann plötzlich zu randalieren an und schrie die anderen Fluggäste mit Drohungen an. Zufälligerweise befand sich ein Polizistenpaar, das zu diesem Zeitpunkt außer Dienst und auf dem Weg in den Urlaub war, ebenfalls im Flieger. Die beiden dachten nicht lange nach und eilten sofort zu Hilfe.

Die Polizistin und der Polizist hielten mit Piloten und der Crew Rücksprache, bevor sie den Randalierer überwältigten. Mit Kabelbinder wurde der aggressive Passagier an seinen Sitz gebunden und bis zur Landung überwacht. Am Zielflughafen in Vancouver übernahmen ihn dann die kanadischen Behörden.

🛫 Du fliegst in deinen wohlverdienten #Urlaub, als plötzlich ein anderer Fluggast Drohungen ausspricht. Wir sind #stolz auf unsere Kollegin und unseren Kollegen, die durch ihr gemeinsames Einschreiten den Fluggast überwältigen konnten. 🦸‍♀️ 🦸‍♂️https://t.co/Tz9BflNKNN



Großes Lob vom Innenminister

Der österreichische Innenminister Gerhard Karner lobte den Einsatz der beiden in höchsten Tönen. „Jeder betriebsstörende Passagier kann die Sicherheit eines Fluges erheblich gefährden. Ich bin stolz auf unsere beiden Bediensteten – ihr Einschreiten war mutig, intelligent und beherzt“, so das Statement aus dem Innenministerium.

Und auch der österreichische Air Marshal Service, der von Beamten des Einsatzkommando Cobra gestellt wird, lobte das Einschreiten der beiden Polizeibeamten. Da Sicherheit die oberste Prämisse in der Luftfahrt sei, sei auch die Überwältigung des Mannes die richtige Entscheidung gewesen, so der leitende Beamte des Eko Cobra.

Ihren Urlaub konnten die beiden Polizisten dann aber hoffentlich umso mehr genießen!