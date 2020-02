View this post on Instagram

Doppelt hält ewig! 🤵👰 . Unsere erste Hochzeit fand unter ganz besonderen Umständen statt. Da wir diesen Tag gern mit all unseren Lieben wiederholen möchten (vor allen Dingen auch mit denen, die beim ersten Mal nicht dabei sein konnten), haben wir uns entschieden, uns ein weiteres Mal zu trauen. ❤️ Der Tag steht fest (exakt zwei Jahre nach unserer Hochzeit auf den ersten Blick) und nun laufen die Vorbereitungen. Wir freuen uns, dass wir euch alle diesmal "mitnehmen" können und seid gespannt auf alles was noch kommen wird… . #hochzeitaufdenerstenblick #hochzeitaufdenzweitenblick #hadeb #hadeb2019 #cindyundalex #doppelthältewig #hochzeit #savethedate #theydoitagain #wirheiraten2021 #zweitehochzeit #zweiterhochzeitstag