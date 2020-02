Bis 9. März ist mercury in retrograde. Der Merkur ist also rückläufig. Während dieser Phase können oft Kommunikationsprobleme und Missverständnisse auftreten. Denn der Merkur ist für unsere Kommunikation zuständig. Diese Auswirkungen bekommen besonders drei Sternzeichen zu spüren.

Für sie ist der rückläufige Merkur am schlimmsten:

Löwe

Der sonst so starke und motivierte Löwe verliert während mercury in retrograde seinen Tatendrang. Er lässt die Arbeit schleifen und bleibt am Wochenende auch lieber im Bett, als auszugehen. Es eine Zeit lang ruhiger anzugehen, ist zwar nicht verkehrt, allerdings sollte das Sternzeichen aufpassen nicht zu passiv zu werden. Auch die Konzentration des Löwen kann in dieser Zeit nachlassen.

Stier

Der rückläufige Merkur wirkt sich beim Stier besonders auf die Kommunikation innerhalb der Familie aus. Es kommt schneller zu Streitigkeiten. Das Stier ist bis 9. März besonders unruhig und dadurch eckt es auch öfters mit anderen Menschen an. Auch Probleme aus der Vergangenheit kommen wieder hoch und müssen durchgesprochen werden. Dabei kann es allerdings zu Missverständnissen kommen.

Wassermann

Der Wassermann ist während dem rückläufigen Merkur besonders schlecht gelaunt. Weil das Sternzeichen bereits mit einer miesen Einstellung in den Tag startet, kann es außerdem schnell zu blöden Situationen kommen. Wassermänner sind bis 9. März zudem sehr tollpatschig. Sie sollten aufpassen, was sie in dieser Zeit angehen.