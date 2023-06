Die siebte Staffel der spanischen Dramaserie „Élite“ steht schon in den Startlöchern. Jetzt hat Netflix den allerersten Trailer veröffentlicht und fest steht: Es wird richtig heiß! Einige neue Charaktere dürften die Las Encincas wohl ordentlich aufmischen, aber auch ein altbekanntes Gesicht taucht wieder auf.

Außerdem wissen wir jetzt endlich, wann das Drama an der Eliteschule weitergeht!

„Élite“: Netflix enthüllt Startdatum für Staffel 7

Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass unsere liebste spanische Teenie-Serie eine siebte Staffel bekommt – doch jetzt trudeln die ersten konkreten Infos zu der Fortsetzung ein. So steht endlich fest, wann genau das Abenteuer an der Elite-Schule Las Encincas weitergeht. Ein bisschen müssen wir uns leider noch gedulden, denn die neuen Folgen starten erst im Herbst – genauer gesagt: am 20. Oktober 2023! Um uns aber schon mal etwas auf Staffel sieben einzustimmen, hat Netflix jetzt einen ersten Trailer zu den neuen Folgen veröffentlicht. Wir sagen nur so viel: Es wird natürlich wieder mal verdammt hot!

So zeigt der Clip jede Menge leidenschaftliche Küsse, heftige Fummeleien und intensive Blicke – und zwar zwischen so ziemlich jeder Figur der Serie. Allerdings sorgt der erste Trailer gleichzeitig auch für jede Menge Verwirrung, da er nicht nur Orgien-Vibes versprüht, sondern auch an eine Art Traumsequenz erinnert. Aber seht am besten selbst:

Das verrät der Teaser über die neue Staffel

Fallschirmsprünge, dramatische Zeitlupen-Momente und Flucht in die Weiten einer einsamen Wüste – ja, offenbar schlagen die Macher in Staffel sieben nun einen abstrakten Weg ein. „Findet ihr, dass wir leben, oder exestieren?“, ist am Ende des Clips noch zu hören. Offenbar stellen sich die Schüler:innen des Elite-Internats Las Encinas nun die wirklich wichtigen Fragen!

Worum es in der Fortsetzung konkret gehen wird, ist noch nicht bekannt. Wer sich allerdings noch an die sechste Staffel erinnert, kann sich denken, was uns in Staffel sieben erwarten wird. Immerhin sind nach dem spektakulären Staffelfinale noch einige Fragen offen. Zu kurzen Auffrischung: In der letzten Szene sieht man Isadora (Valentina Zenere) und Dídac (Álvaro De Juana), als plötzlich ein Auto auf die Schule zurast, aus dem Kugeln abgefeuert werden. Unklar ist, ob jemand verletzt wird und vor allem: wer dahintersteckt.

Diese beliebte „Élite“-Figur kommt zurück

Eine genaue Antwort liefert der neue Teaser jedenfalls noch nicht! Dafür hält dieser aber eine andere Überraschung parat: Und zwar ist Serien-Urgestein Omar (Omar Ayuso), der in den Staffeln 1 bis 5 als Omar zum Hauptcast gehörte, offenbar wieder mit von der Partie. Nach dem Tod von Samuel (Itzan Escamilla), mit dem er und Ander (Arón Piper) eine Dreiecksbeziehung hatten, verließ Omar die Schule und die Stadt. Nun ist er wieder zurück, die Umstände seiner Rückkehr sind allerdings noch nicht bekannt. Das erfahren wir dann erst im Herbst!

Doch das ist nicht die einzige Überraschung, die die Macher in Sachen Besetzung bereithalten. So stößt in Staffel sieben nun ein echter Popstar zum Cast hinzu. Die megaerfolgreiche brasilianische Sängerin Anitta wird in den neuen Folgen ein „Mädchen aus Rio“ spielen. Ganz neu mit dabei ist außerdem auch der argentinische Schauspieler Leo Sbaraglia. Er soll in der neuen Season Isadoras Vater spielen.