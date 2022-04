In „Élite“-Staffel fünf spielt André Lamoglia den neuen Charakter Iván Caravalho. Gleich in mehreren Szenen musste der Schauspieler in dieser Staffel blank ziehen. Jetzt spricht der Neuzugang an der „Las Encinas“ ganz offen über den Dreh der Sexszenen und seine Erfahrung am Set.

Und er verrät sogar, ob eine Penis-Prothese im Spiel war.

„Élite“-Star André Lamoglia spricht über seine erste Sexszene

Bereits in den vorherigen Staffeln der Netflix-Serie „Élite“ ging es heiß her. Doch vor allem in der fünften Staffel der spanischen Teenie-Serie scheint Sex im Fokus aller Handlungsstränge zu stehen und so jagt gefühlt eine steamy Sexszene die andere. Zudem war noch nie so viel nackte Haut auf einmal zu sehen, wie in der aktuellen Staffel. Einen spannenden Einblick in den Dreh gibt nun der brasilianische Schauspieler André Lamoglia.

Der Schauspieler, der den neuen Studenten Iván spielt, kommt seinem Co-Star Manu Rios (der Patrick spielt) während einer leidenschaftlichen Sexszene ganz nah, nachdem sie eine sexuell angespannte Freundschaft aufgebaut haben.

„Ich habe ständig über die Logistik nachgedacht“

In einem Interview mit „Hugo Gloss“ spricht André über die intimen Szenen der Staffel fünf. Und diese waren durchaus eine Herausforderung für den jungen Schauspieler. Er verrät, dass er großen Respekt davor hatte und er gab zu, dass er zum Teil auch „besorgt“ gewesen sei, weil es seine allererste Sexszene war. „Ich habe ständig nur über die Logistik nachgedacht – also wie die Szenen gemacht werden und was ich tun muss“.

Netflix stellte aber einen Intimitätskoordinator zur Verfügung – was den Schauspielern dabei half, gelassen an die Sache ran zu gehen. „Bei Sexzenen wird das Team am Set stark reduziert. Wir haben einen Intimitätskoordinator, genau für diese Szenen, damit wir uns wohler fühlen, besser vorbereitet sind und mehr Realität in die Szene bringen“, erklärt er. „Der Dreh war also viel einfacher, als ich dachte. Ich fühlte mich wirklich wohl.“

Der Star fuhr fort: „Ich hatte auch das Gefühl, dass ich mich als Schauspieler hinter der Rolle verstecken kann. Das machte es viel einfacher“.

Kam eine Penis-Prothese zum Einsatz?

Auf die Frage, ob er beim Dreh der Sexszenen völlig nackt war, lachte er: „Das überlasse ich eurer Fantasie. Ich mache nur Spaß. Ich habe keine Szenen komplett nackt gemacht. Wir hatten Schutz, eine Art Sexabdeckung. Sie nennen es ‚Tanga‘ oder ‚Socke‘.“

Und auch das Gerücht, dass bei seinen Szenen eine Penis-Prothese zum Einsatz kam, kommentiert der Iván-Darsteller mit den klaren Worten: „Lügen, Lügen, Lügen“. Na dann hätten wir das auch geklärt. 😉

Übrigens: Die 6. Staffel der Serie wurde bereits von Netflix bestätigt und soll Anfang 2023 erscheinen.

Habt ihr die 5. Staffel schon gesehen? Ja, hab die ganze Staffel sofort gebinged. Nein, noch nicht!

Quiz Maker – powered by Riddle