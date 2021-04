Endlich ist es offiziell! TVNOW hat auf seiner Instagram-Seite verkündet, dass Kim Tränka der neue “Prince Charming” sein wird. Im Sommer 2021 wird der Single-Mann seinen Traummann in der Gay-Dating-Show suchen.

Hier erfährst du alles, was du über Kim Tränka wissen musst!

Das ist der neue “Prince Charming”

Schon bald können wir uns auf die dritte Staffel von “Prince Charming” freuen. Aber wer wird im Sommer 2021 seine große Liebe in der RTL-Datingshow suchen? Jetzt hat der Sender auf seiner offiziellen Instagram-Seite den neuen “Prince Charming” verkündet. Kim Tränka wird sich in das Dating-Abenteuer in Griechenland stürzen. “Innerlich bin ich fast explodiert, als ich erfahren habe, dass ich ‚Prince Charming‘ werde”, sagt der blonde Single-Mann.

Der 31-Jährige bezeichnet sich selbst als “netter Kerl von Nebenan” und freut sich unglaublich, die Single-Männer auf der Insel Kreta in Griechenland kennenzulernen und hofft seinen Traummann zu finden. “Ich finde, dass Menschen generell treu, ehrlich und respektvoll sein sollten, ansonsten möchte ich nichts mit ihnen zu tun haben. Und ich liebe es, zu lachen”, sagt der neue “Prince Charming” gegenüber RTL. Ob er seinen Traumprinzen finden wird? Das werden wir erst im Sommer erfahren. Einen genauen Starttermin für die 3. Staffel der Gay-Dating-Show gibt es bisher noch nicht. Allerdings wissen wir bereits, dass sie wie auch schon die vorigen Staffeln, aus neun Folgen und einer Wiedersehensfolge bestehen wird.

Wer ist Kim Tränka?

Kim Tränka wird in der Datingshow “Prince Charming” seinen Traummann suchen. Aber warum hat er sich entschieden bei der Gay-Dating-Show mitzumachen? “Ich möchte einfach mal nicht ‚vorbelastet’ sein”, sagt er gegenüber RTL. Durch Social Media- oder Dating-Profile bilde man sich ja immer schon vorab eine Meinung und die Kommunikation auf diesen Plattformen sei oftmals die gleiche. “Bei ‚Prince Charming’ sind wir in einer ganz anderen Situation, ohne vorher etwas übereinander zu wissen. Ich denke, dann kann man die Dates und das Kennenlernen auch viel intensiver wahrnehmen und alles wie ein Schwamm aufsaugen”.

Auf Kreta hofft er jetzt seinen Traummann zu finden. Dieser sollte ihm auf Augenhöhe begegnen und die gleichen Vorstellungen vom Leben haben, wie er. Eines ist ihm aber besonders wichtig: Kommunikation. Er will mit seinem zukünftigen Partner über alles reden können und es soll keine Tabuthemen geben, erklärt der neue “Prince Charming”. Doch auch Humor darf in den Unterhaltungen nicht fehlen.

Das solltest du noch über den neuen “Prince Charming” wissen: