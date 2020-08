Ein Kuss zählt definitiv zu den schönsten Dingen der Welt. Aber wusstet ihr, dass eure Art zu küssen etwas über eure Beziehung aussagt? Denn jedes Paar hat eigene Rituale und Küsse, die eine unterschiedliche Bedeutung haben können.

Das sagen diese fünf verschiedenen Arten sich zu küssen über eure Beziehung aus.

Mit geschlossenem Mund

Geschlossene Lippen beim Küssen? Diese Beziehung ist gerade in einer schwierigen Zwischenphase: Die große Verliebtheit ist vorbei und die entspannte Alltags-Liebe hat noch nicht begonnen. Ihr zwei seid noch nicht bereit, euch eure intimsten Geheimnisse anzuvertrauen oder über die Vergangenheit und Zukunft zu reden. Dieser Kuss signalisiert leichte Distanz. Aber: In der Öffentlichkeit ist es üblich, seinen Partner nicht von oben bis unten abzuschlecken. Da ist ein Kuss mit geschlossenen Mund ganz normal.

Auf die Stirn

Dieser Kuss vermittelt Geborgenheit. Es ist eine wunderschöne Geste, die besagt: “Ich beschütze dich”. Diese Beziehung ist gefestigt und ihr vertraut einander blind. Und das ist euch auch besonders wichtig. Der einfache Kuss hat für euch beide eine große Bedeutung und ihr wisst die Geste zu schätzen. Allerdings sollte diese Art der Zuneigung nicht zum Alltag werden, denn dann verliert der zarte Kuss irgendwann seine wunderschöne Bedeutung.

Zungenkuss

Beim klassischen Zungenkuss sind beide mit vollem Einsatz dabei. Und das wirkt sich auch auf die Beziehung aus. Denn ihr wollt einander noch weiter entdecken und gebt hundert Prozent für die Beziehung. Außerdem ist dieser Kuss sehr innig. Das bedeutet, dass ihr euch schon sehr gut kennt und keine Scheu davor habt euch, vor dem anderen zu blamieren.

Spiderman-Kuss

Hier küsst er sie über Kopf. Natürlich muss man dafür nicht wie Spiderman an einem Spinnenfaden von einem Wolkenkratzer baumeln, man kann sich auch einfach über seine Liebste beugen. Dieser Kuss zeigt, dass eure Beziehung voller Überraschungen ist. Ihr unternehmt viel und seid immer wieder für spontane Aktionen zu haben. Das ist der typische Kuss für die Adrenalin-Junkies unter den Paaren.

Auf nur eine Lippe

Was eher wie eine halbe Sache wirkt, ist eigentlich ein echter Liebesbeweis. Hier knistert es richtig. Dieser Kuss ist der Romantiker unter den Küssen. Ihr seid so richtig verliebt und habt auch kein Problem damit, es dem anderen zu zeigen. Ihr befindet euch in der Anfangsphase eurer Beziehung und lebt in der Welt der rosaroten Brille. Wer sich auf nur eine Lippe küsst, zart daran saugt und sie liebkost, der zeigt damit, wie sehr er seinen Partner liebt.