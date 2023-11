Die schönste Zeit des Jahres ist da! Und damit meinen wir funkelnde Lichter, geschmückte Christbäume und der Geruch nach Glühwein und Keksen an jeder Ecke – einfach herrlich. Wer den Christmas-Spirit auch in seinen eigenen vier Wänden versprühen möchte, für den haben wir genau das Richtige! Denn wir verraten euch drei der wohl schönsten Weihnachtsdeko-Trends in diesem Jahr.

Lasst euch verzaubern!

1. Erdbeerpink und Weinrot

An Weihnachten darf es ruhig ein bisserl mehr sein! Heißt: Maximalismus und viele verspielte Details am Baum oder bei der Tischdeko liegen absolut im Trend. Um die süße Zeit – weil Kekse, Bratäpfel, Zuckerstangen und Co. – gebührend zu feiern, orientieren wir uns in diesem Jahr an einem Farbschema, das aus erdbeerpinken und weinroten Nuancen besteht. Dabei müssen wir keinem einheitlichen Muster folgen – Mix and Match ist angesagt! Ob bei Tischläufern, Servietten, Kerzenständern, Vasen oder Christbaumschmuck – hier können wir uns so richtig austoben.

Weihnachtstrends zum Nachshoppen:

2. Minimalismus

Jeder Trend braucht einen Gegentrend. Daher sind auch minimalistische Weihnachtsdeko-Trends angesagt. Sanfte Farben, schlichte Deko mit feinen Goldelementen und klare Linien – etwa durch Leinen – sind nicht nur zeitlos, sondern lassen sich auch wunderbar miteinander kombinieren. Und das Beste: Ultra-Weihnachtsfans können die Deko auch bis in den Frühling stehen lassen, da hier auf klassische Christmas-Farben wie rot oder grün sowie auf Glitzerdetails verzichtet wird. Wer möchte, kann den simplen Baum- und Tischschmuck natürlich noch mit Hinguckern aufpimpen.

Weihnachtstrends zum Nachshoppen:

3. Schottenkaro

Nichts schreit mehr nach Weihnachten, als ein klassisches Schottenkaro. Die traditionelle Weihnachtsdeko kann man überall einsetzen. Ob als Tablewear, Pölster, Kuscheldecken oder cozy Pyjama. Das Muster versprüht Wärme, Geborgenheit und erweckt den Wunsch nach Schnee, Kaminfeuer und einer großen Tasse heißer Schokolade, mit Marschmallows on top. Gemischt mit goldenen Details und Figuren wie Nussknacker, Teddybären und Rentieren ergibt das die perfekte Weihnachtskombi für jeden Wohnraum.

Weihnachtstrends zum Nachshoppen: