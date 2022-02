Der Revival- und Reboot-Hype geht in die nächste Runde. Denn nach „Young Sheldon“, „Gossip Girl“ und „How I Met Your Mother“ erlebt jetzt auch der Musicalfilm „Grease“ eine Wiederaufnahme.

Dieses Mal wird es jedoch eine Prequel Serie.

„Grease“ ist zurück

Lederjacken ausgepackt, denn „Grease“ ist zurück. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Denn wie der Streamingdienst Paramount Plus bekanntgegeben hat, reiht sich der Musicalhit in die immer länger werdende Liste an Klassikern ein, die einen neuen Anstrich bekommen.

Für alle, die sich nicht mehr erinnern können: „Grease“ war 1978 DAS Musical schlechthin. Der Film erzählte die Liebesgeschichte von Danny und Sandy (gespielt von John Travolta und Olivia Newton-John), die zwei vollkommen unterschiedlichen Schul-Cliquen angehörten.

Nach dem Erfolg von Teil eins – und seinem Soundtrack, der bis heute für Ohrwürmer sorgt (wir sagen nur „You’re the one that I want“) folgte 1982 eine Fortsetzung. Diese war jedoch ohne Travolta und Newton-John, dafür mit Maxwell Caulfield und Michelle Pfeiffer in den Hauptrollen.

Prequel-Serie „Rise of the Pink Ladies“

Und während Musicals wie „Mean Girls“ Jahre nach dem Film eine Broadway-Version und Serienhits wie „How I Met Your Mother“ eine Neuauflage mit vertauschten Geschlechterrollen bekommen, erhält „Grease“ 2022 ein etwas anderes Makeover. Denn in einer Prequel Serie wird es jetzt um eine spezielle Gruppe gehen, die in den Filmen immer schon der geheime Favorit war; die Pink Ladies.

Das sind die Ladies, die mit den T-Birds (der Gruppe rund um John Travolta) flirteten. Die jungen Frauen sind eigenständig, trinken Alkohol und rauchen und fallen vor allem durch ihre selbstbewusste Art auf. Im ersten Teil gehören zu den Pink Ladies Rizzo, Jan, Marty, Frenchy und teilweise Sandra.

Die neue Serie „Rise of the Pink Ladies“ widmet sich jetzt der Frage, wie die Damen in den grellpinken Jacken so beliebt wurden. Dafür spielt „Rise of the Pink Ladies“ vier Jahre vor der Liebesgeschichte zwischen Danny Zuko und Sandy Olsson – also 1954. Im Fokus der Serie steht die Geschichte von vier Außenseitern.

Dreh hat bereits begonnen

„Bevor der Rock ’n‘ Roll regierte und die T-Birds die Coolsten in der Schule waren, wagen es vier genervte Außenseiter, auf ihre eigene Art Spaß zu haben und lösen damit eine moralische Panik aus, die die Rydell High für immer verändern wird“, heißt es in der offiziellen Beschreibung von Paramount Plus.

Viel mehr wird derzeit noch nicht bekannt gegeben; fest steht aber, dass es sich um eine Musical-Serie handelt. Fans dürfen also darauf hoffen, dass es den ein oder anderen Song mit Ohrwurm-Potential gibt.

Insgesamt soll die Serie zehn Episoden haben. Auch der Cast wurde bereits enthüllt und besteht hauptsächlich aus Newcomern. So sind Marisa Davila (aus „I am not okay with this“), Cheyenne Isabel Wells, Ari Notartomaso und Tricia Fukuhara zu sehen. Auch Johnathan Nieves (aus „Penny Dreadful“) und Jason Schmidt spielen mit. Derzeit laufen noch die Dreharbeiten, die ersten Folgen werden jedoch noch in diesem Jahr veröffentlicht.

Sind John Travolta und Olivia Newton-John beteiligt?

Ob John Travolta und Olivia Newton-John in irgendeiner Form Teil der Serie sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Unsicher ist auch, ob es Easter Eggs wie Songs aus dem Original oder sonstige Anspielungen an die Filme geben wird, oder die Serie komplett unabhängig funktionieren soll.

Wenn wir allerdings eine kleine Bitte äußern dürften: Vielleicht könnte die Prequel-Serie ja endlich erklären, wie genau das Auto am Ende von „Grease“ plötzlich fliegen konnte. Diese Frage stellen wir uns mittlerweile nämlich seit Jahrzehnten.