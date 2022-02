Man sagt, die verrücktesten Geschichten und Ideen kommen meist aus den USA. Keine große Überraschung also, dass ausgerechnet dort nun eine neue Sportart ihren Ursprung findet: Die Kissenschlacht.

Und es ist gar nicht so spaßig, wie man vielleicht im ersten Moment meinen könnte.

Kissenschlacht wird zur Sportart

Ach, wie haben wir sie in der Kindheit geliebt – eine ordentliche Kissenschlacht! Man haut sich zum Spaß die Polster so lang um die Ohren, bis man irgendwann wegen Lachkrämpfen abbrechen muss. Dabei muss höchstens mal eine Vase dran glauben – das war’s. Wirklich gewaltvoll sind die Schlachten meistens nicht!

In den USA schaut das aber ganz anders aus. Dort gehen Kissenschlachten sogar ziemlich brutal zu. Bei der ersten offiziellen Pillow Fight Championship, die am Wochenende im US-Bundesstaat Florida stattfand, traten erfahrene Kampfsportler im Ring gegeneinander an, bewaffnet mit einem eigens angefertigtem Kissen – das, wie wir finden, so gar nicht weich aussieht. Einen ordentlichen Schlag zu kassieren, dürfte daher auch tatsächlich nicht wirklich angenehm sein.

„Es ist nichts, bei dem man zuschaut, lacht und Federn fliegen sieht“, schreibt der Gründer der Meisterschaft Steve Williams auf der offiziellen Website. Er betont dabei: „Es geht tatsächlich hart zur Sache!“

Auch Kinder treten gegeneinander an

Laut ihrer Website begann die Pillow Fight Championship „mit der Idee, einen echten Kampfsport zu entwickeln, der das internationale Familienpublikum ansprechen würde, indem die alte Waffe – also das Kissen – mit erfahrenen Wettkämpfern und Boxern und strengen Regeln kombiniert wird“.

Mit jeder Kissenschlacht hätten sie die Kämpfe optimiert, berichtet Williams. Die meisten Teilnehmenden sind schon seit vielen Jahren im Kampfsport aktiv. Aber eben nicht alle! Tatsächlich steigen in einem eigenen Wettkampf auch Kinder in den Ring!

„Wir alle können eine ordentliche Kissenschlacht gebrauchen“

Gegenüber „Stern“ schildert der Gründer seine genaue Intention: „Es gibt so viele Ängste, Schmerz, psychischen Stress, posttraumatische Belastungsstörungen auf der Welt. Vielleicht bringt es auch Kindheitserinnerungen hervor, aber Kissenschlacht hat etwas Magisches an sich“.

Laut Williams schlage man zwar mit voller Wucht zu, wisse aber, dass man dem anderen nicht wirklich dabei wehtut. Und das trifft seiner Meinung nach auch den aktuellen Zeitgeist. „Wir alle können eine ordentliche Kissenschlacht gebrauchen“, ist Williams überzeugt. Und jetzt kommt das beste: Wir alle können diese Sportart sofort zu Hause umsetzen!