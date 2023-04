Süße News aus Hollywood. „Harry Potter“-Star Bonnie Wright verkündet auf ihrem Instagram-Account, dass sie und ihre Ehemann Andrew Lococo das erstes Kind erwarten.

Das Paar heiratete im Frühjahr 2022.

Bonnie Wright ist schwanger

Vor kurzem gaben Daniel Radcliffe und seine langjährige Parnterin Erin Darke bekannt, dass sie zum ersten Mal Eltern geworden sind. Wie es der Zufall so will, folgen jetzt weitere süße News aus dem „Harry Potter“-Universum. Denn auch Bonnie Wright aka Ginny Weasley ist schwanger, wie sie über ihren Insta-Kanal verkündet.

Auf dem süßen Foto ist ganz klar ihr kleiner Babybauch zu sehen. In der Caption schreibt die Schauspielerin: „Wir bekommen ein Baby! Wir freuen uns so drauf, unser wunderschönes Stück Land mit ihm zu teilen. Was für eine wilde und erdende Erfahrung doch die Schwangerschaft ist, man verändert sich komplett, um Platz zu schaffen für ein neues Leben. Andrew und ich können es kaum erwarten, unser Baby später in diesem Jahr kennenzulernen und Eltern zu werden.“

Nachhaltige Hochzeit

Vor knapp einem Jahr gaben sich die heute 32-Jährige und ihr Partner das Ja-Wort. Das Paar heiratete auf einer kalifornischen Farm. Bei ihrer Hochzeit legte das Paar den Fokus auf Nachhaltigkeit. So fand die Feier unter anderem im Ecology Center in Kalifornien statt. „Es war uns wichtig, unsere Liebe zur Umwelt widerzuspiegeln und nachhaltige Materialien anstelle von Einwegverpackungen zu verwenden, unserer Kreativität freien Lauf zu lassen und alles so lokal und saisonal wie möglich zu beziehen“, so Bonnie in einem Interview über ihre Hochzeit gegenüber Brides.