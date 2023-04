In nur wenigen Tagen ist es soweit: Der Höhepunkt der Modeveranstaltungen findet statt – Wir sprechen von der Met Gala. Wie jedes Jahr sind einige Celebrities eingeladen und dürfen über den begehrtesten Red Carpet der Welt laufen. Dabei müssen sich die Sternchen aber an ein paar Regeln halten.

Und zwei davon wurden sogar schon öfter gebrochen.

Met Gala: 5 offizielle Regeln

An diese Regeln müssen sich die Gäste bei der extravagantesten Nacht der Nächte halten.

1. Keine Smartphones & Selfies!

Es gibt einen Grund, wieso kaum jemand weiß, was während der Veranstaltung passiert. Denn es gilt striktes Smartphone-Verbot. Auf der Party dürfen auch keine Selfies gemacht werden. Gastgeberin Anna Wintour hat diese Regel aus einem ganz bestimmten Grund aufgestellt: Sie möchte, dass die Leute miteinander interagieren und nicht an ihrem Handy hängen.

Einige Stars haben diese Regel jedoch schon einmal gebrochen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Met Gala 2017, bei der einige Stars Selfies auf dem Klo der Veranstaltung machten und in ihre Stories auf Instagram und Snapchat posteten.

2. Erst ab 18

Laut einem Bericht von The Hollywood Reporter dürfen nur Gäste an der Veranstaltung teilnehmen, die älter als 18 Jahre sind. So erklärten die offiziellen Veranstalter der Gala gegenüber dem Medium, dass „die Veranstaltung für Personen unter 18 Jahren nicht geeignet“ sei.

3. Rauchverbot

Jap, rauchen geht für Anna Wintour bei der Gala gar nicht. Viele Stars sollen sich allerdings trotzdem eine kleine Raucherpause gönnen. Dafür sollen sie sich in der Vergangenheit öfter einmal auf die Toilette geschlichen haben.

4. Kennenlernen ist ein MUSS

Bei der Veranstaltungen werden Leute, die sich nicht kennen absichtlich nebeneinander platziert. Der Grund: Man soll auf die Gala kommen, um neue Menschen kennenzulernen und sich mit ihnen zu unterhalten – Auch Ehepartner:innen sitzen nicht nebeneinander.

5. Lebensmittelverbot!

Vor und während des Balls dürfen keine Lebensmittel konsumiert werden, die einen starken Geruch haben. Anna Wintour soll sogar verboten haben, dass bei der Gala Schnittlauch, Knoblauch, Zwiebeln, Petersilie und Fisch serviert werden. Der Grund: Sie bleiben teilweise in den Zähnen hängen und verursachen schlechten Atem.