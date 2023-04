Am 1. Mai ist es wieder so weit: Die exklusivste Fashion-Nacht des Jahres findet bald statt. Dieses Jahr unter dem Motto „In honor of Karl“ – also zu Ehren des verstorbenen Designers. Die Gästeliste der Met Gala 2023 ist auch heuer wieder außergewöhnlich prominent – und auch Karl Lagerfelds Katze ‚Choupette‘ hat eine Einladung bekommen.

Und sie hat zugesagt.

Met Gala 2023: Einladung für Karl Lagerfelds Katze

Bald steht die Met Gala wieder an und findet unter dem Motto „In honor of Karl“ statt. Damit soll der legendäre Modeschöpfer, der am 19. Februar 2019 gestorben ist, gefeiert werden. Er hat unter anderem für Chanel, Fendi oder Balmain gearbeitet und hatte über Jahrzehnte hinweg einen unglaublichen Einfluss auf die Modewelt. Natürlich darf Karl Lagerfelds ikonisches Haustier Choupette nicht fehlen, wenn sich an dem Abend alles um den verstorbenen Designer dreht.

Die hat von Veranstalterin Anna Wintour selbstverständlich auch eine Einladung erhalten und sogar schon zugesagt, wie die New York Post jetzt berichtet. „Sie hat die Einladung bekommen“, erklärte Chaupettes Agent Lucas Berullier. „Es ist eine Veranstaltung zu Ehren des Vermächtnisses von Karl, und Choupette ist offensichtlich ein zentraler Bestandteil des Vermächtnisses“, fügte er dem noch hinzu.

Ursprünglich gehörte Choupette dem französischen Model Baptiste Giabiconi. Das Model soll den Designer einmal darum gebeten haben, auf die Katze aufzupassen. Der ehemalige Chanel-Designer soll von Chaupette fasziniert gewesen sein, weshalb das Model beschloss, die Katze bei Lagerfeld zu lassen. Inzwischen ist Chaupette mit mehr als 130.000 Instagram-Followern ein richtiger Social-Media-Star.

Kardashians angeblich nicht eingeladen

Die Met Gala wird seit 1948 in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Vogue veranstaltet. Das Ziel der Veranstaltung ist es, Spendenbeiträge in Millionenhöhe für das Kostüminstitut des Metropolitan Museum of Art zu sammeln. Seit einigen Jahren schon hat Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour den Vorsitz des exklusiven Events – Co-Vorsitzende sind dieses Jahr die britische Poetin Michaela Coel, Schauspielerin Penélope Cruz, Tennisspieler Roger Federer und Sängerin Dua Lipa.

Während Chaupette sich über eine Einladung freuen darf, sollen heuer andere Stars leer ausgegangen sein. So angeblich auch der Kardashian-Jenner-Clan. Ob das wirklich stimmt, das sehen wir am 1. Mai.