Große Sorge um Jamie Foxx: Der Hollywoodstar hat offenbar einen medizinischen Notfall erlitten und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Seine Tochter, Corinne Foxx, teilte die Schocknachricht auf Social Media und gab gleichzeitig Entwarnung: Dem Schauspieler gehe es mittlerweile wieder besser.

Aktuell befindet sich Foxx mitten in den Dreharbeiten für einen neuen Film.

Jamie Foxx ins Krankenhaus eingeliefert

Fans und Familie von Jamie Foxx sorgen sich derzeit um den Oscar-Gewinner. Denn der 55-Jährige musste am Dienstag (11. April) in die Notaufnahme gebracht werden. Aus welchem Grund, ist derzeit noch unbekannt. Die Tochter von Jamie, Corinne Foxx, teilt die dramatische Nachricht jetzt auf ihrem Instagram-Account. „Wir möchten euch mitteilen, dass mein Vater, Jamie Foxx, medizinische Kompilationen erlitten hat“. Dann gibt die 29-Jährige aber Entwarnung: „Zum Glück wurde er sofort fantastisch versorgt und befindet sich auf dem Weg der Besserung“.

Abschließend richtet sie ihre Worte noch an alle Fans: „Wir wissen, wie sehr er von euch geliebt wird und wir schätzen eure Gebete. Doch die Familie wünscht sich während dieser Zeit Privatsphäre“, heißt es in dem Posting weiter. Wie es aussieht, war der Zustand des „Django Unchained“-Stars tatsächlich sehr kritisch. Denn ein Insider berichtet gegenüber TMZ, dass seine Lage sogar so ernst war, dass einige seiner Familienmitglieder angereist sind. „Er kommuniziert wird, das sind gute Nachrichten“, so die kryptische Botschaft der anonymen Quelle.

„Nervenzusammenbruch“ am Filmset

Aktuell befindet sich Jamie mitten in den Dreharbeiten in Großbritannien – für seinen neuen Film „Back in Action“, in dem er gemeinsam mit Cameron Diaz zu sehen ist. Vor wenigen Wochen gab es allerdings das Gerücht, dass Jamie Foxx einen „Nervenzusammenbruch“ am Set erlitten hat, wie Daily Mail berichtet. Der Auslöser für Jamies Zusammenbruch ist nicht bekannt. Allerdings soll das dazu geführt haben, dass man drei Mitarbeiter vom Set gefeuert hat. War das bereits der erste Vorbote für den medizinischen Notfall?

Vor wenigen Tagen kursierten allerdings erste Fotos vom Set des neuen Films. Wie die Daily Mail berichtet hat, sind darauf Jamie und Cameron zu sehen, während sie in ihren Filmcharakteren durch eine künstliche Schneelandschaft stapfen. Es sieht also ganz danach aus, als wäre wieder Ruhe in die Dreharbeiten eingekehrt. Inwieweit Jamies Gesundheitszustand nun Auswirkungen auf den Film hat, steht noch nicht fest.

Für Cameron Diaz soll „Back in Action“ übrigens der allerletzte Film sein, den sie je drehen wird. Denn eigentlich verkündete die 50-Jährige bereits vor einiger Zeit, dass sie sich aus dem Schauspielbusiness zurückziehen wird und sich voll und ganz auf ihre Familie – Ehemann Benji Madden und Töchterchen Raddix – konzentrieren möchte.